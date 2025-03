टीम इंडिया की धमाकेदार जीत पर पाकिस्तान का पहला रिएक्शन, शोएब अख्तर के बयान ने मचा दिया तहलका

नई दिल्ली: भारत ने एक बार फिर आईसीसी टूर्नामेंट में अपना दबदबा साबित करते हुए चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब अपने नाम कर लिया। फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराकर खिताब पर कब्जा जमाया। इस जीत के साथ ही भारत सबसे ज्यादा चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाली टीम बन गई है, जिससे उसने क्रिकेट के इतिहास में एक और गौरवपूर्ण उपलब्धि जोड़ दी।

फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम का प्रदर्शन बेहद शानदार रहा। कप्तान रोहित शर्मा ने अहम पारी खेली, जबकि विराट कोहली ने अपनी क्लासिक बल्लेबाजी से टीम को मजबूती दी। गेंदबाजी में वरुण चक्रवर्ती ने अपनी स्पिन का जादू दिखाया और न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को परेशान किया। भारत की इस ऐतिहासिक जीत पर पूरी दुनिया से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, जिनमें पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर का नाम भी शामिल है।

शोएब अख्तर ने एक वीडियो संदेश जारी कर भारतीय टीम को चैंपियंस ट्रॉफी जीतने पर बधाई दी। उन्होंने कहा, “पिछले 10 वर्षों में भारत आईसीसी टूर्नामेंटों में सबसे बेहतरीन टीम बन चुका है। भारतीय टीम का प्रदर्शन लगातार शानदार रहा है, और इस बार भी उन्होंने खुद को साबित किया। पिछले साल भी भारत ने एक बड़ी ट्रॉफी जीती थी, और इस बार चैंपियंस ट्रॉफी में कमाल किया है।”

The best team of the tournament has won the Champions Trophy. That too without dropping a single match!! #India #championstrophy2025 pic.twitter.com/KUytSNyQi7

