भारत में आकर मैच खेलेंगे पाकिस्तानी खिलाड़ी! BCCI लेगी बड़ा फैसला; जानें कहां पर होगा मैच

BBL 2026 India: BBL (Big Bash League) को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, ऑस्ट्रेलिया की मशहूर फ्रेंचाइजी टी20 लीग का पहला मुकाबला भारत में आयोजित किया जा सकता है. बताया जा रहा है कि इस मैच की मेजबानी चेन्नई का प्रतिष्ठित M. A. Chidambaram Stadium करेगा.

BCCI और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के बीच हुई बातचीत

रिपोर्ट्स के अनुसार, BCCI (Board of Control for Cricket in India) और Cricket Australia के बीच पिछले कई महीनों से इस योजना को लेकर चर्चा चल रही थी. अब यह बातचीत एक नतीजे तक पहुंचती दिखाई दे रही है. हालांकि फिलहाल केवल एक मुकाबले के आयोजन को मंजूरी मिलने की जानकारी सामने आई है.

पाकिस्तानी खिलाड़ियों को लेकर उठा सवाल

इस खबर के सामने आने के बाद सबसे बड़ा सवाल पाकिस्तानी खिलाड़ियों की भागीदारी को लेकर उठ रहा है. भारत और पाकिस्तान के बीच मौजूदा राजनीतिक संबंधों और वीजा नियमों को देखते हुए पाकिस्तानी खिलाड़ियों के भारत आने की संभावना बेहद कम मानी जा रही है. भारत में किसी भी पाकिस्तानी नागरिक को वीजा मिलना आसान नहीं होता, खासकर खिलाड़ियों के मामले में अतिरिक्त सरकारी मंजूरी की जरूरत पड़ती है.

THE PRIDE OF PERTH 🧡 For a record sixth time, the Perth Scorchers are BBL champions 🏆 #BBL15 pic.twitter.com/ncqChsq9Ay — KFC Big Bash League (@BBL) January 25, 2026

सरकार की अनुमति के बिना संभव नहीं एंट्री

रिपोर्ट्स के मुताबिक, भारतीय सरकार की अनुमति के बिना BCCI किसी भी पाकिस्तानी खिलाड़ी को भारत में खेलने की इजाजत नहीं दे सकता. ऐसे में माना जा रहा है कि यदि बिग बैश का मुकाबला भारत में होता है, तो टीमों को पाकिस्तानी खिलाड़ियों के बिना ही मैदान पर उतरना पड़ सकता है. इससे टूर्नामेंट की टीम संयोजन पर भी असर पड़ सकता है.

पर्थ स्कॉर्चर्स खेल सकती है पहला मैच

हर सीजन का पहला मुकाबला आमतौर पर पिछले सीजन की चैंपियन टीम खेलती है. ऐसे में 2025 की चैंपियन Perth Scorchers भारत में खेलती हुई नजर आ सकती है. हालांकि अभी तक पूरे टूर्नामेंट के शेड्यूल का आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है. शेड्यूल जारी होने के बाद ही मैच और टीमों को लेकर स्थिति पूरी तरह साफ होगी.

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