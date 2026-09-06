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लड़का खेल रहा है… लाइव मैच में पाकिस्तानियों की नीच हरकत, क्रांति गौड़ पर कसा तंज, वीडियो देख खौल उठेगा खून!

Kranti Gaud Controversy: महिला एशिया कप 2026 में भारत-पाकिस्तान के मैच के एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में पाकिस्तानी फैंस भारतीय तेज गेंदबाज क्रांति गौड़ पर तंज कसते दिखाई दे रहे हैं. देखें वीडियो...

By: Ankush Upadhayay | Published: September 6, 2026 4:14:45 PM IST

पाकिस्तानी फैंस ने क्रांति गौड़ पर कसा तंज.
पाकिस्तानी फैंस ने क्रांति गौड़ पर कसा तंज.


Kranti Gaud Controversy: महिला एशिया कप 2026 में शनिवार को खेले गए मैच में भारत ने पाकिस्तान को बुरी तरह हराया. इस मुकाबले के दौरान पाकिस्तानी फैंस ने ऐसी हरकत की, जिससे भारतीय फैंस भड़क गए. दरअसल, पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने बाउंड्री लाइन पर फील्डिंग कर रही भारत की युवा तेज गेंदबाज क्रांति गौड़ पर निशाना साधा. पाकिस्तानियों ने क्रांति गौड़ को लड़का कहकर चिढ़ाया. इसके जवाब में भारतीय टीम ने पाकिस्तान को 7 विकेट से बुरी तरह हराकर बदला लिया. भारत ने पाकिस्तान को टी20 इंटरनेशनल में उनके सबसे छोटे टोटल पर ढेर कर दिया. इसके साथ ही ट्रोलर्स का मुंह भी बंद हो गया. देखें वीडियो…

पाकिस्तानियों ने की शर्मनाक हरकत

पाकिस्तान के खिलाफ मैच में क्रांति गौड़ बाउंड्री लाइन के पास फील्डिंग कर रही थी. इस दौरान पाकिस्तानी फैंस ने क्रांति गौड़ पर तंज कसना शुरू कर दिया. इसका वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में पाकिस्तान के फैंस ने क्रांति गौड़ को लेकर कहा, ‘लड़का खेल रहा है… लड़का.’ इतना ही नहीं, पाकिस्तानी के बदतमीज फैंस ने कहा, ‘ओए लड़के, इधर आ.’ पाकिस्तानियों फैंस ने अपनी इस शर्मनाक हरकत से क्रांति गौड़ का ध्यान भटकाने की कोशिश की, लेकिन भारतीय खिलाड़ी ने इसे पूरी तरह नजरअंदाज किया.

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भारत ने बुरी तरह पाकिस्तान को रौंदा

भारत ने एशिया कप के इस मुकाबले में पाकिस्तान को बुरी तरह हराया. पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था. जैसे ही पाकिस्तान के बल्लेबाज मैदान पर उतरी, तो भारतीय गेंदबाजों ने कहर बरपाना शुरू कर दिया. भारतीय टीम की खतरनाक गेंदबाजी के सामने पाकिस्तानी टीम ने घुटने टेक दिए. पाकिस्तान की बल्लेबाज शवाल ज़ुल्फिकार ने सबसे ज्यादा 14 रन बनाए, जबकि मुनीबा अली ने 13 रन बनाए. उनके अलावा बाकी कोई भी बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा नहीं छू पाया. भारत की ओर से श्री चरणी और प्रेमा रावत ने 3-3 विकेट लिए, जबकि दीप्ति शर्मा ने 2 और शेफाली वर्मा ने 1 विकेट लिए.

भारत ने रचा इतिहास

पाकिस्तान के खिलाफ बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने सिर्फ 8.4 ओवर में टारगेट हासिल कर लिया. भारत की ओर से शेफाली वर्मा ने 12, स्मृति मंधाना ने 9 और प्रतिका रावल ने 4 रन बनाए. इसके अलावा कप्तान हरमनप्रीत ने नाबाद 18 रन बनाए, जबकि दीप्ति शर्मा ने नाबाद 12 रन बनाकर भारतीय टीम को जीत दिलाई.

Tags: IND VS PAKviral video
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