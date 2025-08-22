Home > खेल > Mohammad Rizwan Viral Video: ‘क्रिकेट छोड़कर मौलाना बन जा’, ऐसे Out हुए मोहम्मद रिजवान, सोशल मीडिया पर शुरू हो गई भयंकर ट्रोलिंग

Mohammad Rizwan Viral Video: पहले तो पाकिस्तानी बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान एशिया कप में नहीं चुने गए जिसपर काफी बहस हुई। और अब फिर वो शर्मनाक घटना के चलते चर्चा का केंद्र बन गए हैं

Published By: Deepak Vikal
Published: August 22, 2025 16:55:01 IST

Mohammad Rizwan Viral Video: पहले तो पाकिस्तानी बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान एशिया कप में नहीं चुने गए जिसपर काफी बहस हुई। और अब फिर वो शर्मनाक घटना के चलते चर्चा का केंद्र बन गए हैं। सही शब्दों में कहा जाए तो उनकी खूब आलोचना की जा रही है। दरअसल इसके बाद अब रिजवान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके चलते यूज़र्स उनके अजीबोगरीब क्रिकेटिंग शॉट को देखकर तरह-तरह के कमेंट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ‘क्रिकेट छोड़ो और मौलाना बन जाओ’। वहीं, एक अन्य यूज़र ने कहा कि ‘एशिया कप से बाहर होना ही सही फैसला है।’ 

सस्ते में आउट हुए मोहम्मद रिजवान

पाकिस्तान की एशिया कप टीम  से बाहर होने के बाद. वो कैरेबियन प्रीमियर लीग में खेल रहे हैं। इस लीग के पहले ही मैच में मोहम्मद रिजवान 6 गेंदों में सिर्फ 3 रन बनाकर आउट हो गए। यह मैच सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स और बारबाडोस रॉयल्स के बीच खेला जा रहा था। रिज़वान तीसरे विकेट के लिए बल्लेबाज़ी करने आए और आते ही तीसरी गेंद पर स्वीप शॉट मारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन शॉट मारते समय उनका संतुलन बिगड़ गया और वे ज़ोर से पिच पर गिर पड़े और गेंद सीधे मिडिल स्टंप पर जा लगी। इसी के साथ मोहम्मद रिज़वान सीपीएल के अपने डेब्यू मैच में सिर्फ़ तीन रन ही बना सके।

मोहम्मद रिजवान का वायरल वीडियो

जब पाकिस्तानी खिलाड़ी मोहम्मद रिजवान इस तरह आउट हुए तो विपक्षी टीम के सभी खिलाड़ी हंसने लगे। ड्रेसिंग रूम में भी खिलाड़ी इस शॉट को देखकर अपनी हंसी नहीं रोक पाए। इस वायरल वीडियो पर एक यूज़र ने कमेंट किया कि ‘क्रिकेट छोड़ो और मौलाना बनो।’ बता दें कि रिजवान ऐसे पहले खिलाड़ी नहीं हैं जो एशिया कप से बाहर हैं, उनके साथ-साथ पाकिस्तान टीम के किंग कहे जाने वाले बाबर आजम को भी बाहर रखा गया है।

