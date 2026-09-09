Home > खेल > हसन अली का दूसरी लड़की से चक्कर? पाकिस्तानी क्रिकेटर की पत्नी के पोस्ट ने बढ़ाई हलचल, क्या टूटेगी शादी

हसन अली का दूसरी लड़की से चक्कर? पाकिस्तानी क्रिकेटर की पत्नी के पोस्ट ने बढ़ाई हलचल, क्या टूटेगी शादी

Hasan Ali Wife Post: पाकिस्तानी क्रिकेटर हसन अली और उनकी पत्नी के बीच दरार की खबरें सामने आ रही हैं. हसन अली की पत्नी ने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी शेयर की, जिसमें उन्होंने शादीशुदा पुरुषों के पीछे पड़ने वाली महिलाओं की आलोचना की. जानें पूरा मामला...

By: Ankush Upadhayay | Published: September 9, 2026 1:03:26 PM IST

पाकिस्तानी क्रिकेटर हसन अली और उनकी पत्नी के बीच दरार!
पाकिस्तानी क्रिकेटर हसन अली और उनकी पत्नी के बीच दरार!


Hasan Ali Wife Cryptic Post: पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हसन अली की वाइफ सामिया खान के रहस्यमयी पोस्ट से सोशल मीडिया पर बवाल मच गया है. पाकिस्तानी गेंदबाजी की पत्नी ने सोशल मीडिया पर शादीशुदा पुरुषों के साथ संबंध बनाने वाली महिलाओं के बारे में जिक्र किया. उनका यह पोस्ट इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद फैंस अलग-अलग कयास लगा रहे हैं. बताया जा रहा है हसन अली और उनकी पत्नी सामिया के बीच तनाव चल रहा है. हालांकि, सामिया और हसन दोनों में से किसी ने इसकी पुष्टि नहीं की है. उन दोनों की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है.

हसन अली की पत्नी ने क्या लिखा?

पाकिस्तानी गेंदबाज की पत्नी सामिया खान ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी शेयर की. इसमें उन्होंने उन महिलाओं की आलोचना की, जो शादीशुदा पुरुषों का पीछा करती हैं. उन्होंने लिखा, ‘शादीशुदा बच्चों के बाप से जो लड़कियों पैसों के लिए रिलेशनशिप बनाती हैं. ये सोच कर कि एक दिन शायद ये आदमी उनसे शादी कर लेगा. लानत है ऐसी लड़कियों पर.’ सामिया के इस पोस्ट से इंटरनेट पर बवाल मचा हुआ है.

You Might Be Interested In

क्या टूटने वाली है हसन और सामिया की शादी?

इन अफवाहों को उस समय हवा मिली, जब सामिया खान ने हसन अली को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो कर दिया. इतना ही नहीं, उन्होंने अपने इंस्टाग्राम से सारे पोस्ट भी डिलीट कर दिए. हालांकि बाद में सामिया ने फिर से हसन अली को फॉलो कर लिया. इसके चलते उनके रिश्ते को लेकर इंटरनेट पर चर्चा तेज हो गई.

कौन हैं सामिया खान?

सामिया खान और हसन अली की शादी को कई साल हो गए हैं. उन दोनों के 2 बच्चे भी हैं. कपल ने सोशल मीडिया पर अपने परिवार की कई तस्वीरें शेयर की थीं. बता दें कि सामिया खान का भारत से भी खास नाता है. दरअसल, वो हरियाणा की रहने वाली हैं. उनका नाम सामिया आरजू है, जो शादी के बाद सामिया खान हो गया. सामिया पेशे से एक एयरोनॉटिकल इंजीनियर हैं और एमिरेट्स एयरलाइंस के लिए काम कर चुकी हैं. उन्होंने पाकिस्तानी क्रिकेटर हसन अली से साल 2019 में दुबई में शादी रचाई थी.

Tags: hasan alihome-hero-pos-8
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

लाडली बेटी दुआ के साथ दीपिका-रणवीर का फैमिली मोमेंट

September 9, 2026

कौन है बिग बॉस 20 की अरिश्फा खान?

September 8, 2026

कौन हैं हरमन बरार? जिनसे परमिश वर्मा का चल रहा...

September 8, 2026

कौन हैं गुनीत ग्रेवाल? जिन्हें परमिश वर्मा ने दिया तलाक

September 8, 2026

आशा भोसले के 6 सदाबहार गाने

September 8, 2026

कौन हैं उदिति सिंह?

September 8, 2026
हसन अली का दूसरी लड़की से चक्कर? पाकिस्तानी क्रिकेटर की पत्नी के पोस्ट ने बढ़ाई हलचल, क्या टूटेगी शादी

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

हसन अली का दूसरी लड़की से चक्कर? पाकिस्तानी क्रिकेटर की पत्नी के पोस्ट ने बढ़ाई हलचल, क्या टूटेगी शादी
हसन अली का दूसरी लड़की से चक्कर? पाकिस्तानी क्रिकेटर की पत्नी के पोस्ट ने बढ़ाई हलचल, क्या टूटेगी शादी
हसन अली का दूसरी लड़की से चक्कर? पाकिस्तानी क्रिकेटर की पत्नी के पोस्ट ने बढ़ाई हलचल, क्या टूटेगी शादी
हसन अली का दूसरी लड़की से चक्कर? पाकिस्तानी क्रिकेटर की पत्नी के पोस्ट ने बढ़ाई हलचल, क्या टूटेगी शादी