पाकिस्तान के हमजा ने किया वीजा फर्जीवाड़ा, बोर्ड ने लगाया 2 साल का बैन, जुर्माना भी ठोका

PCB Ban Cricketer Hamza Nazar: पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने अपने युवा स्टार ऑलराउंडर हमजा नजर पर बड़ा एक्शन लिया है. बोर्ड ने हमजा नजर को हर तरह के क्रिकेट से 2 साल के बैन लगा दिया है. साथ ही क्रिकेटर पर 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. पीसीबी ने यह कार्रवाई वीजा फर्जीवाड़े के मामले में की. आरोप है कि हमजा नजर ने वीजा आवेदन की प्रक्रिया के दौरान गलत और भ्रामक जानकारी दी है. इसके चलते हमजा के खिलाफ एक्शन लिया गया है. अब वो पाकिस्तान के किसी भी घरेलू टूर्नामेंट या फॉर्मेट में नहीं खेल पाएंगे.

PCB ने क्या बताया?

पीसीबी ने बयान जारी करते हुए बताया कि आंतरिक जांच में हमजा नजर को वीजा आवेदन के दौरान सही और पूरी जानकारी नहीं देने का दोषी पाया गया. बोर्ड के अनुसार, खिलाड़ी ने गलत जानकारी दी और जरूरी बातों को छिपाया. इस मामले की जांच के लिए पीसीबी ने 3 सदस्यों की कमेटी बनाई थी. जांच में क्रिकेटर हमजा नजर को अपनी बातें रखने का मौका दिया गया. जांच के दौरान हमजा नजर को अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर दिया गया. इसके बाद कमेटी ने उपलब्ध सबूतों के आधार पर पीसीबी को अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसके बाद कार्रवाई की गई.

खतरे में पड़ा हमजा नजर का करियर!

हमजा नजर पाकिस्तान के उभरते हुए स्टार ऑलराउंडर माने जा रहे हैं. उन्होंने घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन किया है. अपने दमदार प्रदर्शन के दम पर वह वेस्टइंडीज के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए सिलेक्शन की दौड़ में थे. हालांकि वीजी फर्जीवाड़े के मुद्दे की वजह से वह बाहर हो गए. अब अगले 2 सालों तक वह पाकिस्तान में किसी भी तरह का क्रिकेट नहीं खेल पाएंगे, जिससे उनके करियर पर बुरा असर पड़ेगा.

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PCB का सख्त निर्देश

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने साफ किया कि पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़े किसी भी व्यक्ति से ईमानदारी, पेशेवर व्यवहार और जिम्मेदारी की उम्मीद की जाती है. बोर्ड ने कहा कि गलत जानकारी देना, तथ्यों को छिपाना और गलत दस्तावेज जमा करना गंभीर मामला है. ऐसा करने वाले खिलाड़ियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे.