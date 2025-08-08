पाकिस्तान के क्रिकेटर ने किया ऐसा गुनाह? अल्लाह भी नहीं करेगा माफ, ब्रिटेन से पुलिस ने किया गिरफ्तार तो गिड़-गिड़ाकर रोने लगा खिलाड़ी

Pakistani Cricketer Haider Ali: पाकिस्तान क्रिकेटर को लेकर एक बड़ा मामला सामने आ रहा है। दरअसल, पड़ोसी देश के एक युवा खिलाड़ी हैदर अली को हाल ही में पुलिस ने गिरफ्तार किया है। हैदर अली देश की ‘ए’ टीम ‘पाकिस्तान शाहीन’ के साथ यूनाइटेड किंगडम दौरे पर थे। इस दौरान हैदर को ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक, एक लड़की द्वारा उन पर बलात्कार का आरोप लगाने के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। वहीँ आपकी जानकारी के लिए बता दें, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हैदर अली को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। टेलीकॉम एशिया स्पोर्ट्स की एक रिपोर्ट में कहा गया कि, हैदर को ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस ने बेकेनहम मैदान से गिरफ्तार किया, जहाँ 3 अगस्त को पाकिस्तान शाहीन और एमसीएसएसी के बीच मैच खेला जा रहा था। रिपोर्ट में एक सूत्र के हवाले से कहा गया है, यह पाकिस्तानी लड़की के साथ बलात्कार का मामला है

जांच में जुटी पुलिस

जानकारी के मुताबिक ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस ने हैदर का पासपोर्ट भी ज़ब्त कर लिया था, लेकिन बाद में उसे ज़मानत पर रिहा कर दिया गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने साफ तौर पर कहा कि वो जाँच में सहयोग करेगा और हैदर को केस लड़ने में मदद करेगा। जिसके चलते, पीसीबी ने हैदर अली को तब तक निलंबित कर दिया है जब तक उनका नाम साफ़ नहीं हो जाता। पीसीबी के एक प्रवक्ता ने टेलीकॉम एशिया.नेट को इस बात की जानकारी दी कि, हमें मामले और जाँच के बारे में सूचित कर दिया गया है। हमने जाँच पूरी होने तक हैदर को निलंबित कर दिया है और हम अपनी जाँच ब्रिटेन में ही करेंगे।

फूट-फूटकर रोने लगे हैदर

सूत्रों का कहना है कि, मैदान से गिरफ़्तार होने के बाद हैदर बुरी तरह रो पड़ा और पूछताछ के दौरान उसने खुद को बेगुनाह बताया। वहीँ पाकिस्तान शाहीन की टीम 17 जुलाई से 6 अगस्त तक ब्रिटेन के दौरे पर थी और उसने दो तीन दिवसीय मैच खेले और दोनों मैच ड्रॉ रहे। इसके बाद उसने तीन मैचों की वनडे सीरीज़ में 2-1 से जीत हासिल की। कप्तान सऊद शकील और हैदर को छोड़कर ज़्यादातर खिलाड़ी बुधवार को ही ब्रिटेन से स्वदेश लौट आए। शकील निजी कारणों से दुबई में ही रुके थे।