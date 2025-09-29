Asia Cup Presentation Ceremony: कप्तान सूर्या के नक़्शे क़दम पर पाकिस्तानी कप्तान सलमान आगा, दान करेंगे अपनी फीस

Salman Ali Agha: पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान सलमान अली आगा ने घोषणा की है कि उनकी टीम भारत के ऑपरेशन सिंदूर से प्रभावित “नागरिकों और बच्चों” को अपनी मैच फीस दान करेगी. आगा ने मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि एक टीम के रूप में, हमने भारत के हमले से प्रभावित नागरिकों और बच्चों को अपनी मैच फीस दान करने का फैसला किया है.

इससे पहले, भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने घोषणा की थी कि वह एशिया कप की अपनी पूरी मैच फीस देश के सशस्त्र बलों और पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों को दान करेंगे. अप्रैल में जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए हमले में 26 लोग मारे गए थे. जवाबी कार्रवाई में, भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, जिसमें सीमा पार आतंकी कैम्प्स को निशाना बनाया गया.

पाकिस्तानी कप्तान का तंज़

इस बीच, पाकिस्तान के कप्तान ने भारतीय क्रिकेट टीम पर भी तंज कसा, जब उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के प्रमुख मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया. आगा ने भारत के इस कदम को ‘निराशाजनक’ करार दिया और कहा कि वे हाथ न मिलाकर हमारा अपमान नहीं कर रहे हैं, वे क्रिकेट का अपमान कर रहे हैं. अच्छी टीमें ऐसा नहीं करतीं.

उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी टीम ने मैच का फ़र्ज़ निभाया और ट्रॉफी के साथ तस्वीरें खिंचवाने गईं. आगे कहा कि हम ट्रॉफी के साथ अकेले ही पोज़ देने (फोटोशूट) गए क्योंकि हम अपना फ़र्ज़ निभाना चाहते थे. हम वहां खड़े रहे और अपने मेडल लिए. मैं कठोर शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन उन्होंने बहुत अपमानजनक व्यवहार किया है.

Asia Cup Trophy Controversy: शोएब मलिक ने भारत के एशिया कप ट्रॉफी स्वीकार न करने पर की टिप्पणी, कहा पछताएंगे

रविवार को दुबई में एशिया कप के फ़ाइनल में जब भारत और पाकिस्तान आमने-सामने थे, तो यह आयोजन एक कटुतापूर्ण माहौल में समाप्त हुआ क्योंकि कथित तौर पर भारत ने पाकिस्तान के नक़वी से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया, जो बाद में ट्रॉफी लेकर अपने होटल चले गए.

प्रेजेंटेशन सेरेमनी एक घंटे से ज़्यादा की देरी से शुरू हुआ. सेरेमनी के आखिर में होस्ट साइमन डूल ने पुष्टि की कि मुझे एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) द्वारा सूचित किया गया है कि भारतीय क्रिकेट टीम आज रात अपने पुरस्कार प्राप्त नहीं करेगी. इसलिए मैच के बाद की प्रेजेंटेशन यहीं समाप्त होती है.

भारत के कुलदीप यादव, अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा ने मंच पर मौजूद अन्य गणमान्य व्यक्तियों से अपने-अपने पुरस्कार प्राप्त किए, जबकि आगा ने PCB अध्यक्ष मोहसिन नकवी से उपविजेता का चेक स्वीकार किया. भारतीय खिलाड़ियों ने नकवी का आभार व्यक्त नहीं किया. ACC अध्यक्ष ने उन भारतीय खिलाड़ियों की सराहना नहीं की जो व्यक्तिगत रूप से पुरस्कार प्राप्त करने आए थे.

BCCI सचिव देवजीत सैकिया ने बाद में खुलासा किया कि भारत ने ACC अध्यक्ष नकवी, जो पाकिस्तान के गृह मंत्री भी हैं, से पुरस्कार वितरण समारोह के दौरान एशिया कप ट्रॉफी स्वीकार करने से इनकार कर दिया था.

भारत के धमाकेदार जीत का क्या है वृंदावन से कनेक्शन? टीम इंडिया को मिला बांके बिहारी जी का आशीर्वाद