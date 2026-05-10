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Pak vs Ban: टेस्ट डेब्यू पर शतक… पाकिस्तान को मिला नया स्टार, कौन है ये युवा बल्लेबाज?

Azan Awais Century: पाकिस्तान के 21 साल के युवा बल्लेबाज अजान अवैस ने बांग्लादेश के खिलाफ अपने पहले टेस्ट मैच में शानदार शतक लगा दिया है. वह पाकिस्तान के लिए टेस्ट डेब्यू पर शतक लगाने वाले 14वें खिलाड़ी हैं.

By: Ankush Upadhayay | Published: May 10, 2026 3:13:31 PM IST

अजान अवैस ने बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट डेब्यू पर शतक लगाया.
अजान अवैस ने बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट डेब्यू पर शतक लगाया.


Azan Awais Century: पाकिस्तान क्रिकेट टीम को नया स्टार मिल गया है. 21 साल के अजान अवैस ने टेस्ट डेब्यू में शतक लगाकर इतिहास रच दिया. बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जा रही है. मीरपुर के शेर-ए-बांग्ला स्टेडियम में खेले जा रहे टेस्ट मैच में पाकिस्तान के लिए सलामी बल्लेबाज अजान अवैस ने टेस्ट डेब्यू किया. अजान अवैस ने अपने डेब्यू मैच में ही शतक लगा दिया.

21 साल के सलामी बल्लेबाज ने पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन अपना शतक पूरा किया. अजान अवैस ने बांग्लादेश के खिलाफ 165 गेंदों पर 103 रनों की पारी खेली. इस दौरान उनके बल्ले से 14 चौके आए. बांग्लादेश के तस्कीन अहमद ने अजान का विकेट लेकर उनकी शानदार पारी का अंत किया. अजान अवैस ने इस शानदार शतक के साथ क्रिकेट जगत का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है.

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अजान अवैस ने रचा इतिहास

युवा सलामी बल्लेबाज अजान अवैस पाकिस्तान के 14वें ऐसे बल्लेबाज हैं, जिन्होंने टेस्ट डेब्यू पर शतक लगाया है. इससे पहले पाकिस्तान क्रिकेट इतिहास में जावेद मियांदाद, यूनुस खान और फवाद आलम जैसे दिग्गज खिलाड़ियों ने यह कारनामा किया है. वहीं, घर से बाहर टेस्ट डेब्यू लगाने वाले पाकिस्तानी बल्लेबाजों की बात करें, तो अभी तक सिर्फ 2 बल्लेबाजों ने यह कारनामा किया था. अब अजान अवैस भी इस लिस्ट में शामिल हो गए हैं. उनसे पहले फवाद आलम श्रीलंका में और उमर अकमल न्यूजीलैंड में टेस्ट डेब्यू पर शतक लगाया था.

ये भी पढ़ें: टी20 विश्व कप के लिए बांग्लादेश टीम का ऐलान, सुल्ताना को कमान, कब से शुरू होगा टूर्नामेंट?

तीसरे दिन पूरा किया शतक

बांग्लादेश बनाम पाकिस्तान के बीच पहला टेस्ट मैच खेला जा रहा है. बांग्लादेश ने पहले बल्लेबाजी करते हुए पहली पारी में 413 रन बनाए. इसके जवाब में पाकिस्तान की ओर से अजान अवैस और इमाम उल हक बल्लेबाजी पारी की शुरुआत करने आए. दूसरे दिन स्टंप्स तक अजान अवैस ने नाबाद 85 रन बना लिए थे. इसके बाद तीसरे दिन अजान अवैस ने संभलकर पारी की शुरुआत की और 51वें ओवर में नाहिद राणा की गेंद पर सिंगल के साथ अपना शतक पूरा किया. शतक लगाने के बाद अजान अवैस ने खुशी में अपना हेलमेट उतारा और मुट्ठी हवा में लहराया. बता दें कि टेस्ट डेब्यू पर शतक लगाना हर युवा बल्लेबाज के लिए सपना होता है.

मैच का क्या हाल?

मैच की बात करें, तो बांग्लादेश ने पहली पारी में कप्तान नजमुल हसन शांतो के शतक की मदद से 413 रन बनाए हैं. इसके जवाब में पाकिस्तान ने 88 ओवर में 5 विकेट खोकर 349 रन बना लिए हैं. फिलहाल सलमान अली आगा नाबाद 55 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं. मैच के तीसरे दिन बारिश की वजह से मुकाबला रोक दिया गया है.

Tags: home-hero-pos-1pak vs banPakistan Cricket Team
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