WTC पाइंट्स टेबल से 8 अंक काटे, सभी प्लेयर्स पर 40% जुर्माना लगाया, ICC ने पाकिस्तान को क्यों दिया झटका?

इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को बड़ा झटका दिया है. काउंसिल ने बांग्लादेश के खिलाफ खेले गए पहले टेस्ट मैच में धीमी ओवर गति बनाए रखने के कारण पाकिस्तान के विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के कुल अंकों में से आठ अंक काट दिए हैं. इसके साथ ही टीम के सभी खिलाड़ियों पर उनकी मैच फीस का चालीस प्रतिशत जुर्माना भी लगाया गया है. पाकिस्तान के लिए यह खबर इसलिए भी अधिक निराशाजनक है क्योंकि टीम पहले ही पहला टेस्ट मैच एक सौ चार रनों से हार चुकी है.

बांग्लादेश ने शानदार खेल दिखाते हुए पाकिस्तान को हर विभाग में पीछे छोड़ दिया. इस हार के बाद पाकिस्तान की स्थिति पहले से ही दबाव में थी, और अब काउंसिल की इस सख्त कार्रवाई ने उसकी मुश्किलें और बढ़ा दी हैं. काउंसिल द्वारा जारी बयान में बताया गया कि निर्धारित समय और अनुमत अतिरिक्त समय को ध्यान में रखने के बाद भी पाकिस्तान की टीम आठ ओवर कम फेंक सकी. क्रिकेट के नियमों के अनुसार यह गंभीर अनुशासनात्मक गलती मानी जाती है. इसी कारण टीम पर अंक कटौती और आर्थिक दंड दोनों लगाए गए.

पाकिस्तान 15 मई से खेल रहा दूसरा टेस्ट

यह फैसला मैच रेफरी जेफ क्रो ने सुनाया. यह कार्रवाई काउंसिल की आचार संहिता के अनुच्छेद दो दशमलव बाईस के तहत की गई, जो धीमी ओवर गति से जुड़े मामलों पर लागू होता है. पाकिस्तान के कप्तान शान मसूद ने अपनी गलती स्वीकार कर ली, इसलिए औपचारिक सुनवाई की आवश्यकता नहीं पड़ी. अब पाकिस्तान की टीम श्रृंखला के दूसरे टेस्ट मैच में वापसी करने की कोशिश करेगी. यह मुकाबला पंद्रह मई से सिलहट इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा.

पाकिस्तान WTC पाइंट्स टेबल में किस नंबर पर

विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की अंक तालिका में पाकिस्तान फिलहाल सातवें स्थान पर है. टीम ने तीन मैचों में एक जीत और दो हार के साथ केवल चार अंक प्राप्त किए हैं. दूसरी ओर, बांग्लादेश सोलह अंकों के साथ छठे स्थान पर मौजूद है. घरेलू परिस्थितियों का लाभ उठाकर बांग्लादेश दूसरी जीत दर्ज करने और अपनी स्थिति को और मजबूत करने का प्रयास करेगा. यह घटना बताती है कि क्रिकेट में केवल अच्छा खेल ही नहीं, बल्कि अनुशासन और समय का सही प्रबंधन भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है.