India U19 vs Pakistan U19 Final: फाइनल में 191 रन से जीता पाकिस्तान, 2012 के बाद दूसरा अंडर-19 एशिया कप खिताब

India U19 vs Pakistan U19 Final: पाकिस्तान ने भारत को 191 रनों से हराकर दूसरी बार अंडर-19 एशिया कप का खिताब जीत लिया. इस मैच में भारतीय बल्लेबाज पूरी तरह फ्लॉप रहे.

By: Mohammad Nematullah | Last Updated: December 21, 2025 5:40:18 PM IST

India U19 vs Pakistan U19 Final: अंडर-19 एशिया कप 2025 का फाइनल मैच रविवार 21 दिसंबर को दुबई में भारत और पाकिस्तान के बीच खेला गया. फाइनल में पाकिस्तान ने भारत को 191 रनों से हरा दिया है. इस जीत के साथ पाकिस्तान अंडर-19 टीम एशियन चैंपियन बन गई. 348 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम 156 रनों पर ऑल आउट हो गई.

इस मैच में भारतीय कप्तान आयुष म्हात्रे ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान ने 8 विकेट के नुकसान पर 347 रन बनाए. समीर मिन्हास ने 172 रनों की शानदार पारी खेली. जवाब में टीम इंडिया 26.2 ओवर में सिर्फ 156 रन ही बना सकी और 191 रनों से मैच हार गई. भारत के लिए दीपेश देवेंद्रन ने 16 गेंदों में 36 रन बनाकर सबसे ज्यादा रन बनाए. पाकिस्तान के लिए अली रज़ा ने चार विकेट लिए है.

पहली पारी में समीर मिन्हास की 172 रनों की पारी पाकिस्तान टीम के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हुई और टीम इंडिया उस स्कोर तक भी नहीं पहुंच पाई. भारत के लिए दीपेश देवेंद्रन ने तीन विकेट लिए और 14 विकेट लेकर टूर्नामेंट के टॉप विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए. समीर मिन्हास 471 रन बनाकर टॉप स्कोरर बने.

पाकिस्तान टीम सेमीफाइनल में बांग्लादेश को हराकर फाइनल में पहुंची थी. दूसरी ओर भारत ने बारिश से प्रभावित 20 ओवर के सेमीफाइनल मैच में श्रीलंका को हराकर फाइनल में जगह बनाई थी. फाइनल से पहले भारतीय टीम एक भी मैच नहीं हारी थी. लीग स्टेज में पाकिस्तान को एकमात्र हार भारत से मिली थी, जिसका बदला उन्होंने फाइनल में जीत के साथ लिया. भारतीय टीम अपने बल्लेबाजों के प्रदर्शन से बहुत निराश होगी. फाइनल में कोई भी बल्लेबाज प्रभावित नहीं कर पाया है.

