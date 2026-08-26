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पाकिस्तान क्रिकेट में अनोखी पहल, विमेंस प्लेयर्स ने मेंस टीम के साथ खेला टी20 मैच, एशिया कप को लेकर तैयारी तेज

पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट टीम ने 2026 विमेंस एशिया कप से पहले मेंस खिलाड़ियों के खिलाफ टी20 मैच खेलकर तैयारी की है. कप्तान फातिमा सना ने बताया कि इन मुकाबलों से खिलाड़ियों को दबाव में बेहतर प्रदर्शन करने और मुश्किल परिस्थितियों में शांत रहने की सीख मिली है.

By: Satyam Sengar | Published: August 26, 2026 11:51:22 AM IST

पाकिस्तान विमेंस टीम ने मेंस टीम के साथ खेला टी20 मैच.
पाकिस्तान विमेंस टीम ने मेंस टीम के साथ खेला टी20 मैच.


पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट टीम ने 2026 विमेंस एशिया कप के लिए अपनी तैयारी तेज कर दी है. टूर्नामेंट 28 अगस्त से दुबई में शुरू होने वाला है. खिताब जीतने का सपना देख रही पाकिस्तान टीम ने तैयारी के लिए एक अलग तरीका अपनाया है. टीम ने लाहौर की अब्दुल कादिर क्रिकेट अकादमी में मेंस खिलाड़ियों के खिलाफ टी20 मुकाबले खेले हैं. इन मैचों में युवा और अनुभवी मेंस क्रिकेटरों ने हिस्सा लिया. इसका मकसद खिलाड़ियों को ज्यादा दबाव वाले माहौल में खेलने का प्रैक्टिस कराना था.

पाकिस्तान की कप्तान फातिमा सना ने कहा कि मेंस टीम के खिलाफ खेले गए मुकाबलों से टीम को काफी फायदा हुआ है. उन्होंने कहा कि इन मैचों में खिलाड़ियों को लगातार दबाव का सामना करना पड़ा और इससे उन्हें बड़े टूर्नामेंट में मुश्किल परिस्थितियों से निपटने की सीख मिली. मेंस खिलाड़ियों की बेहतर फिटनेस और मजबूत खेल कौशल ने पाकिस्तान की खिलाड़ियों को अपनी कमजोरियों पर काम करने का मौका भी दिया है. फातिमा ने कहा कि टीम अब दबाव के समय शांत रहने और अपनी योजनाओं को सही तरीके से लागू करने पर ध्यान दे रही है.

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विश्व कप की निराशा के बाद बड़ी चुनौती
पाकिस्तान टीम का प्रदर्शन 2026 विमेंस टी20 विश्व कप में अच्छा नहीं रहा था, जिसके बाद उसे काफी आलोचना का सामना करना पड़ा. टीम अभी तक विमेंस एशिया कप का खिताब नहीं जीत सकी है. ऐसे में आगामी टूर्नामेंट में उस पर बेहतर प्रदर्शन करने का दबाव रहेगा. फातिमा सना ने कहा कि बड़े मुकाबलों में घबराने के बजाय खिलाड़ियों को अपनी मेहनत पर भरोसा रखना होगा. उनका मानना है कि मेंसों के खिलाफ प्रैक्टिस मैचों से इस पहलू में काफी सुधार हुआ है.

भारत के खिलाफ 5 सितंबर को मुकाबला
पाकिस्तान विमेंस टीम एशिया कप में अपने अभियान की शुरुआत 1 सितंबर को थाईलैंड के खिलाफ करेगी. इसके बाद 5 सितंबर को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में उसका सामना चिर प्रतिद्वंद्वी भारत से होगा. ग्रुप चरण का आखिरी मुकाबला 7 सितंबर को हांगकांग के खिलाफ खेला जाएगा. दोनों ग्रुप से शीर्ष दो टीमें सेमीफाइनल में पहुंचेंगी. पाकिस्तान की नजर इस बार पहली बार एशिया कप का खिताब जीतने पर होगी और टीम अपनी खास तैयारी को मैदान पर प्रदर्शन में बदलना चाहेगी.

Tags: india vs pakistan
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