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पीसीबी ने किया महिला T20 वर्ल्ड कप टीम का एलान, जानिए कब और कहां होगा भारत-पाकिस्तान का मैच

Women's T20 World Cup 2026: महिला T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान ने अपनी खतरनाक टीम चुन ली है. लेकिन क्या इन 5 नए चेहरों के साथ और फातिमा की कप्तानी में पाकिस्तान भारत के खिलाफ इतिहास बदल पाएगा? पूरी टीम और शेड्यूल देखें

By: Shivani Singh | Published: May 16, 2026 3:38:38 PM IST

महिला T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान ने अपनी खतरनाक टीम चुन ली है
महिला T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान ने अपनी खतरनाक टीम चुन ली है


पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने ICC महिला T20 विश्व कप 2026 के लिए 15-सदस्यीय टीम की घोषणा की है. स्टार ऑलराउंडर फातिमा सना को एक बार फिर पाकिस्तानी टीम की कप्तानी सौंपी गई है. इस टीम में पाँच ऐसी खिलाड़ी शामिल हैं जो महिला T20 विश्व कप में अपना डेब्यू करने के लिए तैयार हैं. इनमें सायरा जबीन, तस्मिया रुबाब, नतालिया परवेज़, ऐमन फातिमा और रमीन शमीम शामिल हैं. गुल फ़िरोज़ा, जिन्होंने हाल ही में ज़िम्बाब्वे के खिलाफ ODI सीरीज़ में दो शतक जड़े थे टॉप ऑर्डर में टीम की सबसे बड़ी उम्मीद होंगी.  इसके अलावा, अनुभवी बल्लेबाजों मुनीबा अली और आयशा ज़फ़र से भी बड़ी पारियों की उम्मीद है.  मिडिल ऑर्डर में, आलिया रियाज़ और इरम जावेद से भी अहम भूमिका निभाने की उम्मीद है. 

अहम मानी जा रही है गेंदबाजी विभाग 

पाकिस्तानी टीम की असली ताकत एक बार फिर उसके गेंदबाजी आक्रमण में मानी जा रही है. स्पिन विभाग में सादिया इक़बाल, नशरा संधू और तूबा हसन जैसी अनुभवी गेंदबाज शामिल हैं. वहीं, तेज़ गेंदबाजी की ज़िम्मेदारी कप्तान फातिमा सना, डायना बेग और तस्मिया रुबाब संभालेंगी. ICC महिला T20 विश्व कप 2026 की शुरुआत 12 जून को होगी और इसका फाइनल मैच 5 जुलाई को खेला जाएगा. महिला T20 विश्व कप के इस संस्करण की मेज़बानी इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ECB) कर रहा है. इस टूर्नामेंट में, पाकिस्तान अपना पहला मैच अपने कट्टर प्रतिद्वंद्वी भारत के खिलाफ खेलेगा. भारत-पाकिस्तान मुकाबले को लेकर अभी से ज़बरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है.

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पाकिस्तानी टीम ने अब तक महिला T20 विश्व कप के हर संस्करण में हिस्सा लिया है, लेकिन वह कभी भी नॉकआउट चरण तक पहुँचने में कामयाब नहीं हो पाई है. इस बार, युवा प्रतिभा और अनुभवी खिलाड़ियों के मिश्रण के साथ, पाकिस्तान इतिहास रचने की कोशिश करेगा.

पाकिस्तान महिला टीम स्क्वाड

फातिमा सना (कप्तान), गुल फ़िरोज़ा, आयशा ज़फ़र, इरम जावेद, ऐमन फातिमा, आलिया रियाज़, नतालिया परवेज़, सायरा जबीन, मुनीबा अली, तूबा हसन, रमीन शमीम, सादिया इक़बाल, नशरा संधू, डायना बेग और तस्मिया रुबाब.

पाकिस्तान टीम का शेड्यूल

14 जून बनाम भारत, बर्मिंघम
17 जून बनाम दक्षिण अफ्रीका, बर्मिंघम
20 जून बनाम बांग्लादेश, साउथैम्प्टन
23 जून बनाम ऑस्ट्रेलिया, लीड्स
27 जून बनाम नीदरलैंड्स, ब्रिस्टल

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