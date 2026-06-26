होटल के कमरे में किसके साथ पकड़ी गईं क्रिकेटर Aliya Riaz? कप्तान ने आधी रात को निकाला बाहर, PAK क्रिकेट में मचा बवाल!

Alia Riaz-Fatima Sana Khan Pakistan Cricket Controversy: आईसीसी महिला टी-20 विश्व कप 2026 में पाकिस्तान क्रिकेट टीम का सफर किसी बुरे सपने की तरह रहा है. इंग्लैंड में चल रहे इस टूर्नामेंट में टीम न सिर्फ मैच हारी, बल्कि उनके ड्रेसिंग रूम का ड्रामा भी दुनिया के सामने आ गया. नतीजा यह हुआ कि टीम लगातार चार मैच हारकर टूर्नामेंट से शर्मनाक तरीके से बाहर हो गई. मंगलवार, 23 जून 2026 को लीड्स में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मिली करारी हार ने पाकिस्तान की रही-सही उम्मीदों पर भी पानी फेर दिया.

लेकिन मैदान पर इस खराब प्रदर्शन के पीछे की कहानी बेहद चौंकाने वाली है. कप्तान फातिमा सना, सीनियर खिलाड़ी आलिया रियाज और टीम के मेंटर वहाब रियाज के बीच हुआ विवाद अब खुलकर सामने आ चुका है. आइए समझते हैं कि आखिर ड्रेसिंग रूम का यह पूरा मामला क्या है?

क्यों भड़की विवाद की चिंगारी?

विवाद की शुरुआत बांग्लादेश के खिलाफ एक बेहद अहम मुकाबले से ठीक पहले टीम होटल में हुई. खबरों के मुताबिक, सीनियर खिलाड़ी आलिया रियाज ने अपने पति और स्पोर्ट्स कमेंटेटर अली युनूस को अपने ऑफिशियल टीम रूम में रुकने की इजाजत दी. यह आईसीसी और टीम के कड़े सुरक्षा नियमों का सीधा उल्लंघन था. जब युवा कप्तान फातिमा सना को इसकी भनक लगी, तो उन्होंने तुरंत कड़ा रुख अपनाया और अली युनूस को फौरन बाहर जाने को कहा.

प्रैक्टिस सेशन छोड़ घूमने निकलीं आलिया

बात यहीं खत्म नहीं हुई. अगले दिन सुबह मामला तब और बिगड़ गया जब आलिया रियाज ने टीम के अनिवार्य प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा नहीं लिया और अपने पति के साथ घूमने निकल गईं. कप्तान फातिमा सना को यह अनुशासनहीनता बिल्कुल रास नहीं आई. टीम के अनुशासन को सर्वोपरि मानते हुए फातिमा ने कड़ा फैसला लिया और बांग्लादेश के खिलाफ मैच से आलिया को ड्रॉप करने की मांग की. फातिमा का मानना था कि इतने बड़े टूर्नामेंट में बने रहने के लिए अनुशासन सबसे जरूरी है.

फातिमा सना और वहाब रियाज के बीच क्यों हुई तीखी बहस?

यह रणनीतिक मतभेद तब एक बड़े विवाद में बदल गया जब टीम के मेंटर वहाब रियाज ने कप्तान फातिमा सना के अधिकारों को दरकिनार कर दिया. नियमों के इतने बड़े उल्लंघन के बावजूद, वहाब रियाज अड़ गए और उन्होंने आलिया रियाज को प्लेइंग इलेवन में शामिल करने का दबाव बनाया. फातिमा की इच्छा के खिलाफ आलिया को मैच में खिलाया गया, लेकिन वह बल्ले से कोई कमाल नहीं दिखा सकीं और पाकिस्तान यह मैच बेहद आसानी से हार गया.

मैच के बाद ड्रेसिंग रूम में क्या हुआ?

इस दर्दनाक हार के बाद कप्तान फातिमा सना का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया. उन्होंने पूरी टीम और कोचिंग स्टाफ के सामने पूर्व तेज गेंदबाज वहाब रियाज को सीधे तौर पर इस हार का जिम्मेदार ठहराया. फातिमा ने साफ शब्दों में कहा कि वहाब की ‘सिफारिशी’ पसंद ने न सिर्फ मैच का पूरा समीकरण बिगाड़ दिया, बल्कि बाकी खिलाड़ियों का मनोबल भी पूरी तरह तोड़ दिया.

होटल विवाद पर अली युनूस ने क्या दी सफाई?

इस पूरे विवाद और मीडिया में हो रही आलोचना के बाद, आलिया रियाज के पति अली युनूस ने एक ऑफिशियल वीडियो मैसेज जारी कर अपनी सफाई दी. उन्होंने अपनी पत्नी का बचाव करते हुए ड्रेसिंग रूम के माहौल को जहरीला बताने या किसी भी तरह के झगड़े-मारपीट के दावों को सिरे से खारिज कर दिया. युनूस का कहना था कि उन्होंने इस फैमिली ट्रिप और रुकने के इंतजामों के बारे में संबंधित अधिकारियों को काफी पहले ही जानकारी दे दी थी.

मैदान के बाहर के इस बिखराव और आपसी खींचतान का असर पाकिस्तान के खेल पर साफ दिखा. टीम में तालमेल की भारी कमी रही, जिसका खामियाजा उन्हें विश्व कप से बाहर होकर भुगतना पड़ा. इसे पाकिस्तानी महिला क्रिकेट के प्रशासनिक ढांचे की एक बहुत बड़ी नाकामी के रूप में देखा जा रहा है.