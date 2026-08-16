वहाब रियाज को PCB ने किया रिटेन, विमेंस टीम के कोच बने रहेंगे, खराब प्रदर्शन के बावजूद दोबारा मौका

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी पीसीबी ने आगामी विमेंस एशिया कप और एशियन गेम्स के लिए टीम के कोचिंग स्टाफ को बरकरार रखने का फैसला किया है. वहाब रियाज टीम के कोच और मेंटर की भूमिका में बने रहेंगे. उनके साथ इमरान फरहत, अब्दुर रहमान और उमैद आसिफ भी अपनी जिम्मेदारियां संभालते रहेंगे. यह फैसला ऐसे समय में आया है, जब पाकिस्तान विमेंस टीम का हालिया प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा है. टी20 विश्व कप में टीम को केवल एक जीत मिली थी, जबकि इसके बाद श्रीलंका दौरे पर वनडे और टी20 सीरीज दोनों में हार का सामना करना पड़ा.

सेलेक्टर्स ने अनुभवी बल्लेबाज आलिया रियाज को भी एशियन गेम्स के लिए टीम में वापस बुलाया है. उन्हें खराब प्रदर्शन के बाद श्रीलंका दौरे से बाहर किया गया था और उसके बाद भी उनका प्रदर्शन ज्यादा प्रभावशाली नहीं रहा. इसके बावजूद उन्हें दोबारा मौका दिया गया है. दूसरी ओर, अनुभवी बल्लेबाज सिदरा अमीन और सदफ शम्स को एक बार फिर दोनों टी20 टूर्नामेंट से बाहर रखा गया है. सिदरा ने श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज में शतक लगाया था, लेकिन चयनकर्ता उन्हें वनडे खिलाड़ी मान रहे हैं.

फातिमा सना संभालेंगी टीम की कमान

नियमित कप्तान फातिमा सना दोनों टूर्नामेंट में पाकिस्तान की कप्तानी करेंगी. वह श्रीलंका के खिलाफ पिछली टी20 सीरीज में द हंड्रेड में अपनी जिम्मेदारियों के कारण हिस्सा नहीं ले पाई थीं. विमेंस एशिया कप का आयोजन 28 अगस्त से 13 सितंबर तक यूएई के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होगा. पाकिस्तान को ग्रुप ए में भारत, थाईलैंड और हांगकांग-चीन के साथ रखा गया है. ग्रुप बी में बांग्लादेश, इंडोनेशिया, श्रीलंका और यूएई की टीमें हैं.

एशियन गेम्स में भी पाकिस्तान की बड़ी चुनौती

जापान में होने वाले एशियन गेम्स में पाकिस्तान को थाईलैंड के साथ सीड किया गया है. टीम 17 सितंबर को कोरोगी एथलेटिक पार्क में क्वार्टर फाइनल खेलेगी. जीतने पर उसका सामना 20 सितंबर को सेमीफाइनल में श्रीलंका या मलेशिया से हो सकता है. कांस्य और गोल्ड मेडल के मुकाबले 22 सितंबर को खेले जाएंगे. पाकिस्तान ने 2010 और 2014 एशियन गेम्स में विमेंस क्रिकेट का गोल्ड मेडल जीता था, लेकिन 2022 में टीम चौथे स्थान पर रही थी.