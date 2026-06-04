भारत जिस टूर्नामेंट का पहली बार आयोजन कर रहा है, उससे पाकिस्तान चिढ़ा, टीम को नहीं भेजने का फैसला किया

भारत में पहली बार एशियन सीनियर फेंसिंग चैंपियनशिप का आयोजन होने जा रहा है. यह प्रतियोगिता 19 जून से नई दिल्ली के भारत मंडपम में खेली जाएगी. इस टूर्नामेंट में एशिया और ओशिनिया के 30 से ज्यादा देशों के खिलाड़ी हिस्सा लेने वाले हैं. हालांकि, पाकिस्तान ने इस प्रतियोगिता में अपनी टीम नहीं भेजने का फैसला किया है. फेंसिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया के महासचिव राजीव मेहता ने बताया कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों को आधिकारिक निमंत्रण भेजा गया था. लेकिन दोनों देशों ने अपने खिलाड़ियों की एंट्री नहीं भेजी. अब खिलाड़ियों और अधिकारियों के लिए वीजा प्रक्रिया पूरी की जा रही है.

पिछले महीने भारत के खेल मंत्रालय ने साफ किया था कि पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय खेल संबंधों पर लगी रोक अभी भी जारी रहेगी. लेकिन अंतरराष्ट्रीय और बहु-देशीय प्रतियोगिताओं में पाकिस्तान के खिलाड़ियों को भारत आने से नहीं रोका जाएगा. इसके बावजूद पाकिस्तान ने इस प्रतियोगिता में भाग नहीं लेने का फैसला किया. एंट्री भेजने की अंतिम तारीख भी निकल चुकी है, इसलिए अब पाकिस्तान के खिलाड़ियों के शामिल होने की संभावना नहीं है.

वीजा की दिक्कतों से जूझ रहे कुछ देश

राजीव मेहता ने बताया कि कुछ देशों के खिलाड़ियों और अधिकारियों को वीजा मिलने में परेशानी हो रही है. हांगकांग के प्रतिनिधियों को वीजा अपॉइंटमेंट मिलने में देरी हो रही है क्योंकि आवेदन केंद्रों में स्लॉट कम उपलब्ध हैं.वहीं, ऑस्ट्रेलिया के कुछ प्रतिनिधियों के वीजा आवेदन खारिज हो गए हैं. आयोजक और संबंधित अधिकारी मिलकर इन समस्याओं का समाधान निकालने की कोशिश कर रहे हैं.

अध्यक्ष अब्देलमोनेम भी हो सकते हैं शामिल