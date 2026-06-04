Home > खेल > भारत जिस टूर्नामेंट का पहली बार आयोजन कर रहा है, उससे पाकिस्तान चिढ़ा, टीम को नहीं भेजने का फैसला किया

भारत जिस टूर्नामेंट का पहली बार आयोजन कर रहा है, उससे पाकिस्तान चिढ़ा, टीम को नहीं भेजने का फैसला किया

दिल्ली में 19 जून से शुरू होने वाली एशियन सीनियर फेंसिंग चैंपियनशिप में पाकिस्तान ने अपनी टीम नहीं भेजने का फैसला किया है. भारत पहली बार इस बड़े अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट की मेजबानी कर रहा है। प्रतियोगिता में 30 से अधिक देशों के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे.

By: Satyam Sengar | Published: June 4, 2026 11:03:19 PM IST

भारत में आयोजित होने वाले एशियन फेंसिंग चैंपियनशिप में पाकिस्तान अपनी टीम नहीं भेजेगा.
भारत में आयोजित होने वाले एशियन फेंसिंग चैंपियनशिप में पाकिस्तान अपनी टीम नहीं भेजेगा.


भारत में पहली बार एशियन सीनियर फेंसिंग चैंपियनशिप का आयोजन होने जा रहा है. यह प्रतियोगिता 19 जून से नई दिल्ली के भारत मंडपम में खेली जाएगी. इस टूर्नामेंट में एशिया और ओशिनिया के 30 से ज्यादा देशों के खिलाड़ी हिस्सा लेने वाले हैं. हालांकि, पाकिस्तान ने इस प्रतियोगिता में अपनी टीम नहीं भेजने का फैसला किया है. फेंसिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया के महासचिव राजीव मेहता ने बताया कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों को आधिकारिक निमंत्रण भेजा गया था. लेकिन दोनों देशों ने अपने खिलाड़ियों की एंट्री नहीं भेजी. अब खिलाड़ियों और अधिकारियों के लिए वीजा प्रक्रिया पूरी की जा रही है.
पिछले महीने भारत के खेल मंत्रालय ने साफ किया था कि पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय खेल संबंधों पर लगी रोक अभी भी जारी रहेगी. लेकिन अंतरराष्ट्रीय और बहु-देशीय प्रतियोगिताओं में पाकिस्तान के खिलाड़ियों को भारत आने से नहीं रोका जाएगा. इसके बावजूद पाकिस्तान ने इस प्रतियोगिता में भाग नहीं लेने का फैसला किया. एंट्री भेजने की अंतिम तारीख भी निकल चुकी है, इसलिए अब पाकिस्तान के खिलाड़ियों के शामिल होने की संभावना नहीं है.
 
वीजा की दिक्कतों से जूझ रहे कुछ देश
राजीव मेहता ने बताया कि कुछ देशों के खिलाड़ियों और अधिकारियों को वीजा मिलने में परेशानी हो रही है. हांगकांग के प्रतिनिधियों को वीजा अपॉइंटमेंट मिलने में देरी हो रही है क्योंकि आवेदन केंद्रों में स्लॉट कम उपलब्ध हैं.वहीं, ऑस्ट्रेलिया के कुछ प्रतिनिधियों के वीजा आवेदन खारिज हो गए हैं. आयोजक और संबंधित अधिकारी मिलकर इन समस्याओं का समाधान निकालने की कोशिश कर रहे हैं.
 
अध्यक्ष अब्देलमोनेम भी हो सकते हैं शामिल
इस प्रतियोगिता के दौरान फेंसिंग कॉन्फेडरेशन ऑफ एशिया की जनरल असेंबली बैठक भी भारत में पहली बार आयोजित होगी. अंतरराष्ट्रीय फेंसिंग महासंघ के अंतरिम अध्यक्ष अब्देलमोनेम एल हुसैनी के भी इसमें शामिल होने की उम्मीद है. आयोजकों का मानना है कि यह टूर्नामेंट भारत में फेंसिंग खेल को नई पहचान दिलाने में मदद करेगा.

Tags: asian fencing championship
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

एक किलोमीटर चलने में कितने कदम पड़ते हैं?

June 4, 2026

‘मां बहन’ स्टार माधुरी दीक्षित ने डेनिम साड़ी में लगाया...

June 4, 2026

इस एक्ट्रेस ने 15 की उम्र में कर ली थी...

June 4, 2026

इन एक्ट्रेसेस ने तलाक के बाद नहीं की दूसरी शादी

June 4, 2026

Monsoon 2026: बारिश के मौसम में रेड अलर्ट!

June 4, 2026

मोटापे का ब्रह्मास्त्र, मक्खन जैसे पिघलेगी चर्बी

June 4, 2026
भारत जिस टूर्नामेंट का पहली बार आयोजन कर रहा है, उससे पाकिस्तान चिढ़ा, टीम को नहीं भेजने का फैसला किया

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

भारत जिस टूर्नामेंट का पहली बार आयोजन कर रहा है, उससे पाकिस्तान चिढ़ा, टीम को नहीं भेजने का फैसला किया
भारत जिस टूर्नामेंट का पहली बार आयोजन कर रहा है, उससे पाकिस्तान चिढ़ा, टीम को नहीं भेजने का फैसला किया
भारत जिस टूर्नामेंट का पहली बार आयोजन कर रहा है, उससे पाकिस्तान चिढ़ा, टीम को नहीं भेजने का फैसला किया
भारत जिस टूर्नामेंट का पहली बार आयोजन कर रहा है, उससे पाकिस्तान चिढ़ा, टीम को नहीं भेजने का फैसला किया