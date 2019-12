नई दिल्ली. नेशनल स्टेडियम करांची में श्रीलंका बनाम पाकिस्तान के बीच दूसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है. इस मैच में पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज आबिद अली ने इतिहास रच दिया है, आबिद अली ने दूसरे टेस्ट मैच की दूसरी पारी में धमाकेदार पारी खेलते हुए शतक जड़ा है. इस शतक के साथ ही उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट टीम में एक नया मुकाम हासिल कर लिया. दरअसल आबिद अली पाकिस्तान के ऐसे पहले क्रिकेटरे हैं जिन्होंने अपने टेस्ट करियर के पहले और दूसरे टेस्ट मैच में शतक जड़ा हो.

बिद अली से पहले ऐसा कारनामा पाकिस्तान का कोई क्रिकेटर नहीं कर पाया है. रावलपिंडी में खेले गए पहले टेस्ट मैच में आबिद अली ने अपना डेब्यू टेस्ट मैच खेला और इस मैच में उनके बल्ले से शतकीय पारी खेली. इस पारी के साथ ही आबिद टेस्ट और वनडे डेब्यू में शतक लगाने वाले विश्व के पहले क्रिकेटर बने. इसके साथ ही इस मैच में उनके साथ क्रीज पर मौजूद शान मसूद ने भी शतक जड़ दिया है और इन दोनों के शतक से भी एक नया रिकॉर्ड बन गया है.

इन क्रिकेटरों ने पहले और दूसरे टेस्ट मैच में खेली है शतकीय पारी

मोहम्मद अजहरुद्दीन

बिल पोंसफोर्ड

डग वाल्टर्स

एल्विन कल्लिचरण

ग्रेग ब्लेवेट

सौरव गांगुली

रोहित शर्मा

जिमी नीशम

आबिद अली

Match No.2, Century No.2!

Abid Ali has changed the complexion of this #PAKvSL match! pic.twitter.com/zgN3SWhipB

— ICC (@ICC) December 21, 2019