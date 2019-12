रावलपिंडी. पाकिस्तान बनाम श्रीलंका के बीच दो टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है. पहले टेस्ट मैच के पांचवे दिन श्रीलंका के बल्लेबाज धनंजय डी सिल्वा ने धमाकेदार पारी खेलते हुए शतक जड़ा है. इस शानदार पारी में धनंजय डी सिल्वा ने 166 गेंदों का सामना करते हुए 102 रन की पारी खेली है. इसके साथ ही उनके बल्ले से इस पारी में 15 चौके भी निकले हैं.

धनंजय डी सिल्वा के टेस्ट करियर का यह छठा शतक है. इस शतक बाद श्रीलंका की टीम ने 6 विकेट के नुकसान पर 308 रनों पर अपनी पारी घोषित कर दी है. धनंजय डी सिल्वा के इस शतक के अलावा टीम के लिए कप्तान दिमुथ करुणारत्ने ने 59 रनों की पारी खेली. इसके अलावा सलामी बल्लेबाज ओशदा फर्नांडो ने 40, एंजलो मैथ्यूज ने 31 और निरोशन दिकवेल्ला ने 33 रन की पारी खेली.

पाकिस्तान के गेंदबाजों की बात करें तो शाहीन अफरीदी और नशीम शाह ने 2-2 विकेट लिए है. इस मैच में बारिश ने बाधा डाली है और इसी वजह से मैच इतने दिनों तक लंबा चला है. अब पाकिस्तान की टीम के पास 90 ओवर बचे हैं और इन ओवरों में टीम को 309 रन बनाने होंगे. हालांकि नियमों के हिसाब से यह मैच ड्रॉ होता नजर आ रहा है. क्योंकि श्रीलंका का अगर यह मैच जीतना है तो पाकिस्तान की टीम को उसे 2 बार आउट करना होगा.

बारिश की वजह से दर्शक भी इस मैच का आनंद नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि किसी भी टेस्ट मैच के लिए दर्शकों को इतने समय तक इंतजार नहीं करना पड़ा है. रावलपिंडी के मैदान पर साल 2004 के बाद यह टेस्ट मैच खेला जा रहा है इससे पहले कोई टेस्ट मैच नहीं खेला गया. पाकिस्तान में इस सीरीज से इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी हुई है.

After nearly a three-day wait, Dhananjaya de Silva finally gets his sixth Test ton! What an innings it has been 👏 #PakvSL pic.twitter.com/RQbrGWQJr5

— ICC (@ICC) December 15, 2019