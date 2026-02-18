Pakistan vs Namibia Result: साहिबज़ादा फरहान का शतक, पाक की सुपर-8 में एंट्री…नामीबिया को 102 रन से हराने के बाद जानें कप्तान सलमान आगा ने क्या कहा?

Pakistan vs Namibia Result: ओपनर साहिबज़ादा फरहान के नाबाद शतक और उस्मान तारिक के चार विकेट की मदद से पाकिस्तान ने बुधवार को कोलंबो में T20 वर्ल्ड कप के ग्रुप A के ज़रूरी मैच में नामीबिया को 102 रन से हराकर सुपर आठ में अपनी जगह पक्की कर ली. फरहान ने 58 गेंदों पर नाबाद 100 रन की पारी में 11 चौके और चार छक्के लगाए, जिससे पाकिस्तान ने तीन विकेट पर 199 रन बनाए.

सलमान आगा ने 23 गेंदों पर 38 रन बनाए, जबकि शादाब खान ने भी 22 गेंदों पर 36 रन बनाए. जवाब में, नामीबिया 17.3 ओवर में 97 रन पर ढेर हो गई, जिसमें लॉरेन स्टीनकैंप (23) और अलेक्जेंडर वोल्शेंक (20) डबल डिजिट स्कोर बना पाए.

साहिबज़ादा फरहान को POTM

साहिबज़ादा फरहान को प्लेयर ऑफ़ द मैच का अवॉर्ड मिला. सम्मान मिलने के बाद उन्होंने कहा, “मैं डोमेस्टिक क्रिकेट में कोई मैच नहीं छोड़ता, और पिछले चार साल से डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन करने से मुझे मदद मिली है. यह पाकिस्तान में डोमेस्टिक क्रिकेट में लगातार कड़ी मेहनत का नतीजा है.” सलमान मिर्जा और ख्वाजा नफे को प्लेइंग इलेवन में जगह मिली थी, जबकि शाहीन शाह आफरीदी और अबरार अहमद को बाहर बैठाया गया था.

मैच जीतने पर कप्तान सलमान आगा ने क्या कहा?

कैप्टन सलमान आगा ने कहा कि, यह एक कम्प्लीट परफॉर्मेंस थी और फिर साहिबज़ादा फरहान, जो अच्छी बैटिंग कर रहे थे, के खेलने के तरीके की तारीफ़ करते हैं. आगे बताते हैं कि वे बॉल से खतरनाक थे, चाहे पेसर हों या स्पिनर. उस्मान तारिक के बारे में, सलमान कहते हैं कि उन्होंने डोमेस्टिक कॉम्पिटिशन में उस्मान का सामना किया है और उन्हें लगता है कि उन्हें चुनना बहुत मुश्किल है और वह खुश हैं कि वह अब नेशनल टीम के लिए अच्छा कर रहे हैं.

न्यूज़ीलैंड के खिलाफ अपने अगले गेम के बारे में, सलमान कहते हैं कि अगर वे वही चीज़ें करते रहे जो उन्होंने इस गेम में की हैं, तो वे अच्छा करेंगे. यह कहकर खत्म करते हैं कि उनके पास स्पिन ऑल-राउंडर हैं और अगर ज़रूरत पड़ी, तो वे बीच के ओवर में पेसरों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और थोड़ा हंसते हुए कहते हैं कि आपको वैसे भी श्रीलंका में ज़्यादा पेस बॉलिंग करने की ज़रूरत नहीं है.

