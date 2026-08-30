PAK vs ENG: पाकिस्तान की घटिया रणनीति, भड़के मोहम्मद युसूफ, बोले- कोच ही जहर है…

PAK vs ENG: पाकिस्तान क्रिकेट टीम एक बार फिर टेस्ट सीरीज हारने की कगार पर पहुंच गई है. इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट में मेजबान टीम ने मैच पर पूरी तरह पकड़ बना ली है. इंग्लैंड दूसरी पारी में बड़ी बढ़त की ओर बढ़ रहा है, जबकि पाकिस्तान की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं. इससे पहले पाकिस्तान की टीम पहली पारी में महज 110 रन पर ऑलआउट हो गई थी, जिससे उसकी स्थिति बेहद कमजोर हो गई. बाबर आजम दूसरी पारी में भी फ्लॉप रहे.

पाकिस्तान के लिए यह साल टेस्ट क्रिकेट में निराशाजनक रहा है. टीम को बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज में 2-0 से हार का सामना करना पड़ा था. इसके बाद वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज 1-1 से ड्रॉ रही. अब इंग्लैंड दौरे पर भी टीम का प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा है. लॉर्ड्स टेस्ट में बल्लेबाजों के खराब प्रदर्शन ने पाकिस्तान की पुरानी समस्याओं को एक बार फिर उजागर कर दिया है.

मोहम्मद यूसुफ ने बाबर आजम की तकनीक पर उठाए सवाल

पाकिस्तान के पूर्व कप्तान मोहम्मद यूसुफ ने टीम के मौजूदा बल्लेबाजों की तकनीक पर सवाल उठाते हुए बाबर आजम और अन्य खिलाड़ियों की आलोचना की है. यूसुफ ने सोशल मीडिया पर कहा कि उन्होंने कई साल पहले ही खिलाड़ियों की तकनीकी कमियों को लेकर चेतावनी दी थी. उनके मुताबिक, कुछ कोचों ने इन खामियों को समय रहते सुधारने पर ध्यान नहीं दिया. यूसुफ का मानना है कि अब पाकिस्तान के बल्लेबाजों की कमजोर तकनीक इंटरनेशनल क्रिकेट में साफ नजर आ रही है.

कोच को बताया जहर

कुछ साल पहले मैंने इस बारे में चेतावनी दी थी, लेकिन बदकिस्मती से बाबर आजम और दूसरे खिलाड़ियों के आस-पास के कुछ कोचों ने उन्हें उन मामलों पर काम नहीं करने दिया जिन्हें आसानी से सुलझाया जा सकता था. ये कोच खेल के लिए ज़हर हैं. उनमें विज़न की कमी है, वे तरक्की रोकते हैं, और वे सबसे टैलेंटेड खिलाड़ियों को भी गुमराह करते हैं. अगर हमारे क्रिकेटर यह नहीं सीखते कि किसकी बात सुननी है, तो उनका करियर उम्मीद से बहुत पहले खत्म हो जाएगा.