Pakistan vs Bangladesh Match: हेड-टू-हेड रिकॉर्ड में किसका पलड़ा भारी ? जानें कब,कहां और कैसे देखें मैच
Pak vs Ban Head to Head: आज पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच एशिया कप 2025 मैच के फाइनल में जगह बनाने के लिए एक अहम मुकाबला होगा, जहां जीतने वाली टीम 28 सितंबर को भारत के खिलाफ फाइनल में उतरेगी.

By: Sharim Ansari | Published: September 25, 2025 4:56:08 PM IST

Pakistan vs Bangladesh Stats
Pakistan vs Bangladesh Stats

Dubai International Stadium: एशिया कप 2025 का सुपर 4 अब और भी रोमांचक हो गया है. पाकिस्तान और बांग्लादेश आज दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में आमने-सामने होंगे. 28 सितंबर को भारत के खिलाफ होने वाले फाइनल में जीतने वाली टीम जगह पक्की कर लेगी.

भारतीय टीम 24 सितंबर को बांग्लादेश को 41 रनों से हराकर एशिया कप 2025 के फाइनल में पहले ही पहुंच चुकी हैं. अब, फाइनल में पहुंचने के लिए बांग्लादेश को पाकिस्तान के खिलाफ जीत हासिल करनी होगी. दूसरी ओर, पाकिस्तान (2 अंक, +0.45 नेट रन रेट) ने श्रीलंका पर जीत के साथ वापसी की. इस जीत से पाकिस्तान की फाइनल में एंट्री हो जाएगी.

पाकिस्तान बनाम बांग्लादेश: किसका पलड़ा भारी

पाकिस्तान और बांग्लादेश टी20 क्रिकेट में 25 बार मुक़ाबला कर चुके हैं. पाकिस्तान ने 20 जीत के साथ इस राइवलरी में अपना लोहा मनवाया है, जबकि बांग्लादेश ने केवल 5 मैच जीते हैं. हालांकि, उनके हालिया मुकाबलों में मिला-जुला रुझान देखने को मिला है.

जुलाई में पाकिस्तान ने 3 मैचों की टी20I सीरीज़ के लिए बांग्लादेश का दौरा किया था. बांग्लादेश ने सीरीज़ के पहले दो मैच क्रमानुसार 7 विकेट और 8 रन से जीतकर पाकिस्तान को धुल चटाई. हालांकि, पाकिस्तान ने तीसरे टी20I में 74 रन से जीत हासिल करते हुए ज़बरदस्त वापसी की. इससे पहले, मई-जून में, पाकिस्तान ने लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में बांग्लादेश के खिलाफ अपनी घरेलू टी20I सीरीज़ में तीनों मैचों में बाज़ी मारी थी.

Rohit Sharma की फिटनेस से चौंके फैंस, वज़न कम कर ODI सीरीज़ के लिए तैयार

28 मई को हुए पहले टी20I में पाकिस्तान ने 37 रन से जीत हासिल की थी. दो दिन बाद, 30 मई को, उन्होंने 57 रन की शानदार जीत के साथ अपनी बढ़त को और मज़बूत किया. यह सीरीज़ 1 जून को समाप्त हुई, जिसमें पाकिस्तान ने आसानी से टारगेट चेज़ करते हुए 7 विकेट से जीत हासिल की. 3-0 की इस जीत ने बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान के पहले से ही दबदबे वाले टी20 रिकॉर्ड में और इजाफा कर दिया.

मोहम्मद हारिस इस सीरीज़ के स्टार बल्लेबाज़ रहे, जिन्होंने 3 पारियों में 201.12 के स्ट्राइक रेट से 179 रन बनाए. उन्होंने सीरीज़ में 16 चौके और 10 छक्के लगाए. एशिया कप 2025 में, मुहम्मद हारिस ने 4 पारियों में 136.98 की स्ट्राइक रेट से 100 रन बनाए हैं.

Pakistan vs Bangladesh मैच कब, कहां और कैसे देखें ?

फैंस एशिया कप 2025 में पाकिस्तान बनाम बांग्लादेश सुपर 4 मैच SonyLIV ऐप और उसकी वेबसाइट पर देख सकते हैं. यह मैच OTTplay ऐप पर भी उपलब्ध है.

जो लोग इसे टीवी पर लाइव देखना चाहते हैं, वे सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर देख सकते हैं. मैच रात 8 बजे (भारतीय समयानुसार) शुरू होगा.

भारत के बेटे से डर गए पाकिस्तानी, बैन करवाया Abhishek Sharma का एक्स अकाउंट

