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बांग्लादेश से हारे, अब ऑस्ट्रेलिया से हारने की तैयारी? सीरीज से पहले पाकिस्तान के 3 खिलाड़ी चोटिल

पाकिस्तान क्रिकेट टीम को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज से पहले बड़ा झटका लगा है. फखर ज़मान और साइम अयूब चोट के कारण टीम से बाहर हो गए हैं.

By: Satyam Sengar | Last Updated: May 20, 2026 1:37:03 PM IST

ऑस्ट्रेलिया सीरीज से पहले 3 खिलाड़ी चोटिल.
ऑस्ट्रेलिया सीरीज से पहले 3 खिलाड़ी चोटिल.


पाकिस्तान को बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज में हार का सामना करना पड़ा. लेकिन उनके लिए बुरी खबर एक और आ गई जब टीम को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आगामी तीन मैचों की वनडे सीरीज से पहले बड़ा झटका लगा है. टीम के प्रमुख बल्लेबाज फखर ज़मान और युवा खिलाड़ी साइम अयूब चोट के कारण इस सीरीज से बाहर हो गए हैं. यह सीरीज 30 मई से शुरू होगी. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बुधवार को जानकारी दी कि दोनों खिलाड़ियों को बोर्ड के मेडिकल पैनल की निगरानी में रिहैबिलेशन से गुजरने की सलाह दी गई है.

सीरीज का पहला मुकाबला रावलपिंडी में खेला जाएगा, जबकि दूसरा और तीसरा मैच 2 और 4 जून को लाहौर में आयोजित होंगे. हालांकि बोर्ड ने खिलाड़ियों की चोटों के बारे में आधिकारिक जानकारी नहीं दी, लेकिन सूत्रों के अनुसार दोनों खिलाड़ी घुटने और टखने की समस्याओं से जूझ रहे हैं.

फखर और साइम की फिटनेस बनी चिंता

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फखर ज़मान पहले भी घुटने की पुरानी समस्या के कारण कई महत्वपूर्ण मुकाबले नहीं खेल पाए थे. दूसरी ओर, साइम अयूब ने हाल ही में पाकिस्तान सुपर लीग के दौरान अपने टखने की चोट को और गंभीर बना लिया. इससे पहले जनवरी में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट मैच के दौरान फील्डिंग करते समय उनका दायां टखना फ्रैक्चर हो गया था. लंबे समय तक मैदान से दूर रहने के बाद उन्होंने वापसी की, लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग में उनका प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा.

पाकिस्तान टीम में बदलाव की संभावना

साइम अयूब को टी-20 विश्व कप के बाद बांग्लादेश दौरे के लिए वनडे टीम में भी जगह नहीं मिली थी. वहीं फखर ज़मान भी बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज से बाहर थे, जिसमें पाकिस्तान को 2-1 से हार का सामना करना पड़ा. दोनों बल्लेबाजों ने आखिरी बार नवंबर 2025 में श्रीलंका के खिलाफ घरेलू सीरीज में वनडे मैच खेला था. अब ऑस्ट्रेलिया सीरीज के लिए साहिबज़ादा फ़रहान के टीम में बने रहने की संभावना है. साथ ही, बाबर आज़म को भी टीम मैनेजमेंट ओपनिंग बल्लेबाज के रूप में आजमा सकता है.

Tags: Pakistan Cricket Team
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