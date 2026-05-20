बांग्लादेश से हारे, अब ऑस्ट्रेलिया से हारने की तैयारी? सीरीज से पहले पाकिस्तान के 3 खिलाड़ी चोटिल

सीरीज का पहला मुकाबला रावलपिंडी में खेला जाएगा, जबकि दूसरा और तीसरा मैच 2 और 4 जून को लाहौर में आयोजित होंगे. हालांकि बोर्ड ने खिलाड़ियों की चोटों के बारे में आधिकारिक जानकारी नहीं दी, लेकिन सूत्रों के अनुसार दोनों खिलाड़ी घुटने और टखने की समस्याओं से जूझ रहे हैं.
फखर और साइम की फिटनेस बनी चिंता
फखर ज़मान पहले भी घुटने की पुरानी समस्या के कारण कई महत्वपूर्ण मुकाबले नहीं खेल पाए थे. दूसरी ओर, साइम अयूब ने हाल ही में पाकिस्तान सुपर लीग के दौरान अपने टखने की चोट को और गंभीर बना लिया. इससे पहले जनवरी में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट मैच के दौरान फील्डिंग करते समय उनका दायां टखना फ्रैक्चर हो गया था. लंबे समय तक मैदान से दूर रहने के बाद उन्होंने वापसी की, लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग में उनका प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा.