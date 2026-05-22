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PAK vs AUS: पाकिस्तान टीम में बड़ा फेरबदल, बाबर आजम की हुई वापसी, इस दिग्गज खिलाड़ी को किया बाहर

Mohammad Rizwan Dropped: ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज के लिए पाकिस्तानी टीम का एलान. बाबर आजम की धमाकेदार वापसी, लेकिन एक बड़े दिग्गज खिलाड़ी का पत्ता कटा. पढ़ें पूरी टीम लिस्ट.

By: Shivani Singh | Published: May 22, 2026 1:43:55 PM IST

PAK vs AUS: पाकिस्तान टीम में बड़ा फेरबदल, बाबर आजम की हुई वापसी, इस दिग्गज खिलाड़ी को किया बाहर


पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाली आगामी तीन मैचों की घरेलू वनडे सीरीज के लिए 16 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया है. 30 मई से शुरू हो रही इस सीरीज के लिए घोषित टीम में कई बड़े बदलाव देखने को मिले हैं. सबसे बड़ी खबर यह है कि दिग्गज बल्लेबाज बाबर आजम की टीम में वापसी हुई है, जबकि सीनियर विकेटकीपर-बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान को टीम से बाहर कर दिया गया है. उनके अलावा, हारिस रऊफ़ को भी टीम में चुना गया है.

विकेटकीपर-बल्लेबाज मोहम्मद रिज़वान जो बांग्लादेश के खिलाफ पिछली ODI सीरीज़ की टीम का हिस्सा थे मौजूदा टीम में जगह बनाने में नाकाम रहे हैं. बांग्लादेश के खिलाफ ODI सीरीज़ के दौरान वह बल्ले से सिर्फ़ 58 रन ही बना पाए थे. संभवतः इसी वजह से रिज़वान को टीम से बाहर कर दिया गया है, जिससे बाबर के टीम में शामिल होने का रास्ता साफ हो गया है.

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बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज में मिली 0-2 की करारी हार के बाद इस टीम की घोषणा की गई है. रिजवान, जो टेस्ट सीरीज में पाकिस्तान के लिए अकेले संघर्ष करते नजर आए थे, उन्हें वनडे फॉर्मेट में खराब फॉर्म का खामियाजा भुगतना पड़ा है.

इन गेंदबाजों की वापसी

शाहीन शाह अफ़रीदी अपनी कप्तानी बरकरार रखेंगे. नसीम शाह, शादाब खान और सूफियान मुकीम जिन्हें पिछली ODI सीरीज़ की टीम से बाहर रखा गया था उन्हें भी टीम में वापस बुला लिया गया है. रिज़वान की जगह भरने के लिए, मोहम्मद गाज़ी घोरी और रोहेल नज़ीर को विकेटकीपर के तौर पर चुना गया है. यह नज़ीर का ODI टीम में पहला मौका है. उस्मान खान को बीमारी के कारण टीम में नहीं चुना गया.

फखर ज़मान और सईम अयूब भी बाहर

रिज़वान के अलावा, फखर ज़मान और सईम अयूब भी टीम में जगह बनाने में नाकाम रहे हैं. दोनों खिलाड़ी फिलहाल चोटों के कारण टीम से बाहर हैं। इस समय, दोनों खिलाड़ी अपनी रिकवरी पर काम कर रहे हैं; PCB की मेडिकल टीम उनकी प्रगति पर बारीकी से नज़र रख रही है. 16 सदस्यीय टीम शुक्रवार शाम को इस्लामाबाद में इकट्ठा होगी. सीरीज़ 30 मई को शुरू होगी और आखिरी मैच 4 जून को खेला जाएगा। ये मैच रावलपिंडी और लाहौर में खेले जाएंगे.

वनडे सीरीज के लिए पाकिस्तान की 16 सदस्यीय टीम

शाहीन शाह अफरीदी (कप्तान), सलमान अली आगा (उप-कप्तान), अब्दुल समद, अबरार अहमद, अहमद दानियाल, अराफात मिन्हास, बाबर आजम, हारिस रऊफ, माज सदाकत, मोहम्मद गाजी घोरी (विकेटकीपर), नसीम शाह, रोहेल नजीर (विकेटकीपर), साहिबजादा फरहान, शादाब खान, शमील हुसैन और सुफियान मुकीम

वनडे सीरीज का पूरा शेड्यूल:

  • 30 मई – पहला वनडे, रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम
  • 2 जून – दूसरा वनडे, गद्दाफी स्टेडियम, लाहौर
  • 4 जून – तीसरा वनडे, गद्दाफी स्टेडियम, लाहौर

Tags: Babar azamMohammad RizwanPakistan Cricket TeamPCB
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