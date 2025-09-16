Asia Cup 2025: क्या कहते हैं पाकिस्तान और UAE के आंकड़े ? किसके जीतने की ज़्यादा उम्मीद
Dubai International Stadium: पाकिस्तान और यूएई के बीच 17 सितंबर को दुबई में एशिया कप 2025 का मैच होगा. पाकिस्तान का UAE के खिलाफ टी20 में तगड़ा रिकॉर्ड है. UAE ने पिछला मैच ओमान के खिलाफ जीता था.

By: Sharim Ansari | Published: September 16, 2025 9:21:50 PM IST

Pakistan UAE Stats (Source: X)
Pakistan UAE Stats (Source: X)

Pakistan vs UAE: पाकिस्तान का अगला मुकाबला UAE के साथ है, जो कि 17 सितंबर को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. यह मैच ग्रुप ए का हिस्सा है, जिसमें भारत, पाकिस्तान, यूएई और ओमान शामिल हैं.

पाकिस्तान और UAE टीम के आंकड़े

पाकिस्तान का UAE के खिलाफ टी20 में दबदबा रहा है, उन्होंने अब तक खेले गए 3 मैचों में से सभी 3 में जीत हासिल की है. दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तान का टी20 रिकॉर्ड भी अच्छा रहा है, उन्होंने 33 मैचों में 18 बार जीत हासिल की है, जबकि 14 बार हार का सामना करना पड़ा है. वहीं, UAE ने इसी स्टेडियम में 17 टी20 मैच खेले हैं, जिसमें 6 बार जीत और 10 बार हार मिली हैं.

कौन-कौन शामिल है टीम में ?

पाकिस्तान की टीम में, सलमान अली आगा (कप्तान), अबरार अहमद, फहीम अशरफ, फखर जमान, हारिस रऊफ, हसन अली, हसन नवाज, हुसैन तलत, खुशदिल शाह, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद वसीम जूनियर, साहिबजादा फरहान, सईम अयूब, सलमान मिर्जा, शाहीन अफरीदी और सुफयान मोकिम शामिल हैं.

जबकि UAE की टीम में, मुहम्मद वसीम (कप्तान), अलीशान शराफू, अर्यांश शर्मा, आसिफ खान, ध्रुव पराशर, एथन डिसूजा, हैदर अली, हर्षित कौशिक, जुनैद सिद्दीकी, मतीउल्लाह खान, मुहम्मद फारूक, मुहम्मद जवादुल्लाह, मुहम्मद जोहैब, राहुल चोपड़ा, रोहिद खान, सिमरनजीत सिंह और सगीर खान शामिल हैं.

एशिया कप 2025 का छठा मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच 14 सितंबर को दुबई में हुआ, जिसमें भारत ने बाज़ी मारी और सुपर-4 में अपनी जगह बना चुका है. टूर्नामेंट का फाइनल 28 सितंबर को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा.

यह मैच पाकिस्तान के लिए एक बड़ा मौका है क्योंकि ग्रुप ए से सुपर-4 में पहुंचने के लिए उन्हें इस मैच को हर हाल में जीतना होगा. यूएई ने अपने पिछले मुकाबले में ओमान को 42 रन से हराया था, जिससे उनकी टीम आत्मविश्वास से भरी है.

