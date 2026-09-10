Home > खेल > पाकिस्तान की सरेआम बेइज्जती! U19 टीम को समझ लिया घुसपैठिया, नकाबपोश भीड़ ने होटल को घेरा, फिर…

पाकिस्तान की सरेआम बेइज्जती! U19 टीम को समझ लिया घुसपैठिया, नकाबपोश भीड़ ने होटल को घेरा, फिर…

Pakistan U19 cricket team: पाकिस्तान अंडर-19 टीम पोर्ट्समाउथ में जिस होटल में रुकी हुई है, उसे कई प्रदर्शनकारियों से बाहर से घेर लिया. प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तानी टीम को घुसपैठिया या शरणार्थी समझ लिया था, जिसकी वजह से उन्होंने प्रदर्शन किया. जानें पूरा मामला...

By: Ankush Upadhayay | Published: September 10, 2026 3:44:34 PM IST

इंग्लैंड में पाकिस्तान की अंडर-19 टीम के होटल को भीड़ ने क्यों घेरा?
इंग्लैंड में पाकिस्तान की अंडर-19 टीम के होटल को भीड़ ने क्यों घेरा?


Pakistan U19 Hotel Incident: इंग्लैंड में पाकिस्तान की अंडर-19 क्रिकेट टीम के साथ कुछ ऐसी घटना हुई, जिससे सनसनी फैल गई. पाकिस्तान की अंडर-19 टीम पोर्ट्समाउथ के जिस 4 स्टार होटल में रुकी हुई है, उसे प्रदर्शनकारियों की भीड़ ने घेर लिया. इस भीड़ में ज्यादातर लोगों ने नकाब से अपना चेहरा ढका हुआ था. स्थानीय प्रदर्शनकारियों को लगा था कि होटल में ठहरे लोग शरणार्थी या घुसपैठिये हैं, जिसकी वजह से वह विरोध प्रदर्शन करने पहुंचे.

हालांकि कुछ देर बात जब तस्वीर साफ हुई, तो उन्हें पता चला कि ये शरणार्थी या घुसपैठिये नहीं, बल्कि पाकिस्तान अंडर-19 टीम के खिलाड़ी हैं. स्थानीय लोगों को यह बात समझाने के लिए खुद वहां के पार्षद को आना पड़ा. पार्षद ने खुद टीम के कोच से बात की और सबूत देखे. इसके बाद उन्होंने स्थानीय प्रदर्शनकारियों को समझाया कि ये लोग शरणार्थी नहीं है.

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क्या है पूरा मामला?

यह घटना 8 सितंबर यानी मंगलवार की है. पाकिस्तान की अंडर-19 टीम फरहान यूसुफ की कप्तानी में इंग्लैंड दौरे पर गई हुई है. पाकिस्तानी टीम ने पोर्ट्समाउथ के मैरियट होटल को अपना बेस बनाया है. स्थानीय लोगों ने जब होटल के बाहर मौजूद खिलाड़ियों को देखा, तो उन्हें लगा कि ये वो ही शरणार्थी हैं, जिन्हें कुछ समय पहले नावों के जरिए इंग्लैंड लाया गया है. स्थानीय लोगों को लगा कि वे सभी होटल में रुके हुए हैं. इसके बाद बहुत से लोग होटल के बाहर इकट्ठा हो गए और प्रदर्शन करने लगे.

क्यों हुई ऐसी गलतफहमी?

स्थानीय पार्षद ने बताया कि स्थानीय लोगों को गलतफहमी हो गई थी. दरअसल, जिस कंपनी की बस से पाकिस्तान की टीम होटल आई थी. उसी कंपनी की बस से कुछ दिन पहले पोर्ट्समाउथ शहर में बोट से शरणार्थी भी आए थे. इसके चलते स्थानीय लोगों ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों को शरणार्थी समझ लिया. यही वजह रही है कि स्थानीय लोगों ने होटल के बाहर प्रदर्शन किया.

पोर्ट्समाउथ में घुसपैठियों की समस्या

बता दें कि इंग्लैंड के पोर्ट्समाउथ में अभी भी घुसपैठियों की समस्या बनी हुई है. हाल ही में फ्रांस से कुछ शरणार्थी बोट के जरिए पोर्ट्समाउथ शहर पहुंचे थे. इसके बाद स्थानीय लोगों ने विरोध किया, जिस दौरान दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प भी हुई थी. फिलहाल पुलिस पाकिस्तानी टीम के साथ हुई घटना की जांच कर रही है. इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) से संपर्क किया और खिलाड़ियों की सुरक्षा को लेकर बात की.

इंग्लैंड दौरे पर पाकिस्तानी टीम

जहां एक और पाकिस्तान की सीनियर टीम इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज खेल रही है, तो दूसरी ओर जूनियर टीम भी इंग्लैंड दौरे पर है. हाल ही में पाकिस्तान और इंग्लैंड अंडर-19 टीम के बीच 4 दिवसीय मुकाबला खेला गया था, जिसमें पाकिस्तान को 10 रनों से हार मिली थी. अब दोनों टीमों के बीच 4 मैचों की यूथ वनडे सीरीज खेली जाएगी.

Tags: Pakistan Cricket Team
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