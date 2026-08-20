पाकिस्तान ने खोला क्रिकेट का पिटारा, श्रीलंका-इंग्लैंड के खिलाफ होगा महासंग्राम, कब कब खेले जाएंगे मुकाबले?

Pakistan Schedule for October-November: पाकिस्तान क्रिकेट टीम आने वाले महीनों में काफी बिजी रहने वाली है. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बुधवार को श्रीलंका और इंग्लैंड के खिलाफ घरेलू सीरीज का पूरा शेड्यूल जारी किया. दोनों टीमें 9 अक्टूबर से 21 नवंबर के बीच पाकिस्तान का दौरा करेंगी. श्रीलंका सबसे पहले पाकिस्तान के खिलाफ तीन मैचों की टी20 सीरीज खेलेगा. इसके बाद पाकिस्तान, श्रीलंका और इंग्लैंड के बीच वनडे ट्राई सीरीज आयोजित होगी. श्रीलंका 4 अक्टूबर को पाकिस्तान पहुंचेगा और 9, 11 तथा 13 अक्टूबर को रावलपिंडी में तीन टी20 मुकाबले खेलेगा.

इसके बाद इंग्लैंड की टीम भी पाकिस्तान पहुंचेगी और तीनों देशों के बीच वनडे मुकाबलों का रोमांच शुरू होगा. ट्राई सीरीज का पहला मैच 18 अक्टूबर को रावलपिंडी में पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच होगा. 20 अक्टूबर को पाकिस्तान का सामना इंग्लैंड से होगा, जबकि 22 अक्टूबर को श्रीलंका और इंग्लैंड आमने-सामने होंगे. इसके बाद मुकाबले लाहौर पहुंचेंगे. 25 अक्टूबर को पाकिस्तान-इंग्लैंड और 27 अक्टूबर को पाकिस्तान-श्रीलंका के बीच मैच होगा. 29 अक्टूबर को श्रीलंका और इंग्लैंड खेलेंगे, जबकि फाइनल 31 अक्टूबर को लाहौर में होगा.

श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज

वनडे ट्राई सीरीज के बाद श्रीलंका पाकिस्तान में ही रुकेगा. दोनों टीमों के बीच 4 से 6 नवंबर तक इस्लामाबाद में तीन दिवसीय मैच खेला जाएगा. इसके बाद दो टेस्ट मैचों की सीरीज होगी. पहला टेस्ट 9 से 13 नवंबर तक रावलपिंडी में और दूसरा टेस्ट 17 से 21 नवंबर तक लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में खेला जाएगा. यह सीरीज आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 का हिस्सा होगी.

पाकिस्तान के लिए बड़ा क्रिकेट शेड्यूल

यह वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप चक्र में पाकिस्तान की दूसरी घरेलू टेस्ट सीरीज होगी. इससे पहले दक्षिण अफ्रीका ने पिछले साल पाकिस्तान का दौरा किया था और दो टेस्ट खेले थे. वहीं, पाकिस्तान लगातार दूसरे साल वनडे ट्राई सीरीज की मेजबानी करेगा. फरवरी 2025 में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका के साथ ट्राई सीरीज आयोजित की थी. इस बार श्रीलंका और इंग्लैंड के खिलाफ लंबे घरेलू शेड्यूल से पाकिस्तान को तीनों फॉर्मेट में अपनी टीम को मजबूत करने का मौका मिलेगा.