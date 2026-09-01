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पाकिस्तान क्रिकेट में भूचाल! रिजवान-इमाम समेत 7 खिलाड़ी लौटे घर, ‘गली’ क्रिकेटर्स को मिला टेस्ट टीम में मौका!

Pakistan Test Squad Shuffle: पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट से पहले अपनी स्क्वाड में बड़ा बदलाव किया है. पाकिस्तान की टीम से कुल 7 खिलाड़ियों को बाहर कर दिया गया है. इसके अलावा हेड कोच और गेंदबाजी कोच को भी उनके पद से हटा दिया गया है. देखें नई स्क्वाड...

By: Ankush Upadhayay | Published: September 1, 2026 11:30:05 AM IST

इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट से पहले पाकिस्तान की टीम में 7 बदलाव.
इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट से पहले पाकिस्तान की टीम में 7 बदलाव.


Pakistan Test Squad Shuffle: पाकिस्तान क्रिकेट में एक बार फिर बवाल मच गया है. इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स टेस्ट में मिली शर्मनाक हार के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने बड़ा एक्शन लिया है. एजबेस्टन में होने वाले तीसरे टेस्ट से पहले बोर्ड ने 7 खिलाड़ियों को बाहर कर दिया है. इन खिलाड़ियों का वापस पाकिस्तान भेजने का फैसला लिया गया है, जिनमें इमाम उल हक और मोहम्मद रिजवान जैसे अनुभवी खिलाड़ी शामिल हैं. उनके अलावा सलमान अली आगा, अली उस्मान, मुहम्मद अवैस जफर, आमिर जमाल और खुर्रम शहजाद को टेस्ट टीम से रिलीज कर दिया गया है. इतना ही नहीं, टीम के हेड कोच सरफराज अहमद और बॉलिंग कोच उमर गुल को भी उनके पद से हटा दिया गया है.

नए खिलाड़ियों को मिला मौका

इस समय पाकिस्तान की टीम इंग्लैंड के खिलाफ 3 मैचों की टेस्ट सीरीज खेल रही है. इस सीरीज में इंग्लैंड मे शुरुआती 2 मैचों में पाकिस्तान को बड़े अंतर से हराकर 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है. ऐसे में PCB ने तीसरे टेस्ट के लिए टीम में नए खिलाड़ियों को शामिल किया है. इनमें सैम अयूब, अब्दुल्ला फजल, अराफात मिन्हास, साद बेग, मुहम्मद रंधावा, रजाउल्लाह और मुहम्मद इमरान जूनियर शामिल हैं.

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सैम अयूब और अब्दुल्ला फजल पहले भी पाकिस्तान के लिए खेल चुके हैं, लेकिन बाकी 5 खिलाड़ियों ने अभी तक टेस्ट डेब्यू नहीं किया है. घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन को देखते हुए इन खिलाड़ियों को पाकिस्तान की टीम में मौका मिला है. बता दें कि पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच तीसरा टेस्ट मैच 9 सितंबर से खेला जाएगा, जो एजबेस्टन के मैदान पर होगा.

ये भी पढ़ें: पाकिस्तान ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया की वनडे टीम में भी मची खलबली, लाबुशेन समेत 5 खिलाड़ियों का पत्ता साफ

कोचिंग स्टाफ में भी उलटफेर

PCB ने सिर्फ टेस्ट टीम में ही नहीं, बल्कि कोचिंग स्टाफ में भी उलटफेर हुआ है. पाकिस्तान के हेड कोच सरफराज अहमद और गेंदबाजी कोच उमर गुल को पद से हटा दिया गया है. PCB ने माइक हेसन को तीसरे टेस्ट के लिए हेड कोच की जिम्मेदारी संभाली है. माइक हेसन पहले से ही इंग्लैंड में मौजूद हैं. उनके अलावा एश्ले नॉफ्के को गेंदबाजी कोच बनाया गया है.

पाकिस्तान की अपडेटेड स्क्वाड

बाबर आजम (कप्तान), अब्दुल्ला फजल, अराफात मिन्हास, अजान अवैस, मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद अली, मुहम्मद इमरान, मोहम्मद इमरान जूनियर, मुहम्मद गाजी घोरी (विकेटकीपर), रजाउल्लाह, साद बेग (विकेटकीपर), सैम अयूब, साजिद खान, सऊद शकील, शान मसूद और उबैद शाह.

Tags: eng vs pakPakistan Cricket Board
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