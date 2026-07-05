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पाकिस्तान टीम में हड़कंप, एक साथ कई दिग्गज हुए टीम से बाहर, छोटे भाईयों को मिल रहा मौका…

पाकिस्तान ने वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए अपनी नई टीम का ऐलान कर दिया है. टीम में कई बड़े बदलाव देखने को मिले हैं. शाहीन शाह अफरीदी और हसन अली को बाहर कर दिया गया है, जबकि बाबर आजम को फिर से टेस्ट टीम की कप्तानी सौंप दी गई है.

By: Satyam Sengar | Published: July 5, 2026 3:18:55 PM IST

पाकिस्तान टीम से कई दिग्गज हुए बाहर.
पाकिस्तान टीम से कई दिग्गज हुए बाहर.


पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वेस्टइंडीज के खिलाफ होने वाली टेस्ट सीरीज के लिए 16 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया है. इस टीम में कई चौंकाने वाले फैसले देखने को मिले हैं. तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी और हसन अली को टीम से बाहर कर दिया गया है. वहीं, बाबर आजम की टेस्ट टीम के कप्तान के रूप में वापसी हुई है. दूसरी ओर, शान मसूद को कप्तानी से हटा दिया गया है. इसके अलावा अनुभवी स्पिनर नोमान अली और बल्लेबाज सऊद शकील को भी इस सीरीज के लिए जगह नहीं मिली.

चीफ सेलेक्टर आकिब जावेद ने बताया कि सऊद शकील को फिटनेस कारणों से टीम में शामिल नहीं किया गया है. उन्होंने उम्मीद जताई कि शकील इंग्लैंड दौरे तक पूरी तरह फिट हो जाएंगे. वहीं, तेज गेंदबाज मोहम्मद अली और ऑलराउंडर आमिर जमाल की टीम में वापसी हुई है. युवा तेज गेंदबाज उबैद शाह, जो नसीम शाह और हुनैन शाह के छोटे भाई हैं, को पहली बार पाकिस्तान की टेस्ट टीम में चुना गया है.

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घरेलू क्रिकेट के खिलाड़ियों को मिला इनाम

घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को भी इस बार मौका मिला है. बाएं हाथ के स्पिनर अली उस्मान, जिन्होंने 2026-27 कायद-ए-आजम ट्रॉफी में सबसे ज्यादा विकेट लिए थे, पहली बार राष्ट्रीय टीम में शामिल किए गए हैं. इसके अलावा मोहम्मद अवैस जफर को भी पहली बार टेस्ट टीम में जगह मिली है. सेलेक्टरओं ने इस बार युवा खिलाड़ियों और घरेलू प्रदर्शन को प्राथमिकता दी है.

शाहीन अफरीदी का बाहर होना बना सबसे बड़ा सवाल

सबसे ज्यादा चर्चा शाहीन शाह अफरीदी के टीम से बाहर होने की हो रही है. उन्होंने अपना आखिरी टेस्ट बांग्लादेश के खिलाफ खेला था, जिसमें कुल पांच विकेट लिए थे. पहली पारी में उन्होंने मुशफिकुर रहीम का अहम विकेट लिया था, जबकि दूसरी पारी में मोमिनुल हक को आउट किया था. इसके बावजूद उन्हें अगले टेस्ट से बाहर कर दिया गया था और उनकी जगह खुर्रम शहजाद को मौका मिला, जिन्होंने आठ विकेट लेकर शानदार प्रदर्शन किया. फिर भी क्रिकेट जानकारों को उम्मीद थी कि वेस्टइंडीज सीरीज में शाहीन की वापसी होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ.

इंग्लैंड, वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए पाकिस्तान की टीम

बाबर आज़म (कप्तान), आमिर जमाल, अब्दुल्ला फ़ज़ल, अली उस्मान, अज़ान अवैस, इमाम उल हक़, खुर्रम शहज़ाद, मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद अली, मोहम्मद रिज़वान (विकेट कीपर), मोहम्मद अवैस ज़फ़र, मोहम्मद गाज़ी ग़ौरी, साजिद ख़ान, सलमान अली आगा, शान मसूद, उबैद शाह

Tags: Pakistan Cricket Team
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