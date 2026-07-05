पाकिस्तान टीम में हड़कंप, एक साथ कई दिग्गज हुए टीम से बाहर, छोटे भाईयों को मिल रहा मौका…

चीफ सेलेक्टर आकिब जावेद ने बताया कि सऊद शकील को फिटनेस कारणों से टीम में शामिल नहीं किया गया है. उन्होंने उम्मीद जताई कि शकील इंग्लैंड दौरे तक पूरी तरह फिट हो जाएंगे. वहीं, तेज गेंदबाज मोहम्मद अली और ऑलराउंडर आमिर जमाल की टीम में वापसी हुई है. युवा तेज गेंदबाज उबैद शाह, जो नसीम शाह और हुनैन शाह के छोटे भाई हैं, को पहली बार पाकिस्तान की टेस्ट टीम में चुना गया है.
घरेलू क्रिकेट के खिलाड़ियों को मिला इनाम
घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को भी इस बार मौका मिला है. बाएं हाथ के स्पिनर अली उस्मान, जिन्होंने 2026-27 कायद-ए-आजम ट्रॉफी में सबसे ज्यादा विकेट लिए थे, पहली बार राष्ट्रीय टीम में शामिल किए गए हैं. इसके अलावा मोहम्मद अवैस जफर को भी पहली बार टेस्ट टीम में जगह मिली है. सेलेक्टरओं ने इस बार युवा खिलाड़ियों और घरेलू प्रदर्शन को प्राथमिकता दी है.