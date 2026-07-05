पाकिस्तान टीम में हड़कंप, एक साथ कई दिग्गज हुए टीम से बाहर, छोटे भाईयों को मिल रहा मौका…

घरेलू क्रिकेट के खिलाड़ियों को मिला इनाम

घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को भी इस बार मौका मिला है. बाएं हाथ के स्पिनर अली उस्मान, जिन्होंने 2026-27 कायद-ए-आजम ट्रॉफी में सबसे ज्यादा विकेट लिए थे, पहली बार राष्ट्रीय टीम में शामिल किए गए हैं. इसके अलावा मोहम्मद अवैस जफर को भी पहली बार टेस्ट टीम में जगह मिली है. सेलेक्टरओं ने इस बार युवा खिलाड़ियों और घरेलू प्रदर्शन को प्राथमिकता दी है.

शाहीन अफरीदी का बाहर होना बना सबसे बड़ा सवाल

सबसे ज्यादा चर्चा शाहीन शाह अफरीदी के टीम से बाहर होने की हो रही है. उन्होंने अपना आखिरी टेस्ट बांग्लादेश के खिलाफ खेला था, जिसमें कुल पांच विकेट लिए थे. पहली पारी में उन्होंने मुशफिकुर रहीम का अहम विकेट लिया था, जबकि दूसरी पारी में मोमिनुल हक को आउट किया था. इसके बावजूद उन्हें अगले टेस्ट से बाहर कर दिया गया था और उनकी जगह खुर्रम शहजाद को मौका मिला, जिन्होंने आठ विकेट लेकर शानदार प्रदर्शन किया. फिर भी क्रिकेट जानकारों को उम्मीद थी कि वेस्टइंडीज सीरीज में शाहीन की वापसी होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ.

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बाबर आज़म (कप्तान), आमिर जमाल, अब्दुल्ला फ़ज़ल, अली उस्मान, अज़ान अवैस, इमाम उल हक़, खुर्रम शहज़ाद, मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद अली, मोहम्मद रिज़वान (विकेट कीपर), मोहम्मद अवैस ज़फ़र, मोहम्मद गाज़ी ग़ौरी, साजिद ख़ान, सलमान अली आगा, शान मसूद, उबैद शाह