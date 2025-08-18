Pakistan Team For Asia Cup: ‘उन्होंने क्रिकेट खेला भी है कभी, जो…’, जावेद मियांदाद ने पाकिस्तनी सिलेक्टर्स को जमकर धोया, जानें क्या है वो बड़ी वजह?

Javed Miandad Asia Cup 2025: PCB ने आने वाले एशिया कप के लिए पाकिस्तान की नई-नवेली टीम का ऐलान कर दिया है, लेकिन जब से इस टीम चयन हुआ तब से ही क्रिकेट जगत में बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। वजह है – पूर्व कप्तान बाबर आज़म और विकेटकीपर बल्लेबाज़ मोहम्मद रिज़वान का टीम में चयन न होगा। ये वही दो बल्लेबाज़ हैं जो पाकिस्तान के लिए टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज़ हैं। इसके बावजूद चयनकर्ताओं ने उन्हें टीम से बाहर कर दिया है।

जावेद मियांदाद का फूटा गुस्सा

पूर्व दिग्गज पाकिस्तानी क्रिकेटर जावेद मियांदाद ने चयनकर्ताओं के इस फैसले पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने चयनकर्ताओं की आलोचना की है। इस वीडियो में मियांदाद ने कहा, “चयनकर्ताओं को खुद नहीं पता। क्या उन्होंने कभी क्रिकेट खेला है? उन्होंने किस स्तर तक क्रिकेट खेला है? वे बाबर आज़म को टीम से निकाल रहे हैं। उन्हें क्या पता? बाबर आज़म एक बेहतरीन खिलाड़ी हैं। क्रिकेट में हर किसी का उतार-चढ़ाव आता है। यह एक रेडियो की तरह है, आपको स्टेशन पकड़ना होता है। जब आप मैदान पर जाते हैं, तो गेंदबाज़ को देखते हैं और सोचते हैं – हाँ, मैं यह कर सकता हूँ।”

सलमान अली आगा ने संभाली टीम की कमान

सलमान अली आगा को एशिया कप 2025 के लिए पाकिस्तान की कमान सौंपी गई है। टीम में फखर जमां, साहिबज़ादा फरहान और सैम अयूब जैसे बल्लेबाज़ शामिल किए गए हैं। मोहम्मद हारिस विकेटकीपर की ज़िम्मेदारी संभालेंगे। शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ़ और हसन अली की तेज़ गेंदबाज़ी तिकड़ी मौजूद है।

14 सितंबर को भारत से मुकाबला

पाकिस्तान का एशिया कप अभियान 12 सितंबर को ओमान के खिलाफ शुरू होगा। इसके बाद, 14 सितंबर को पाकिस्तान का सामना भारत से एक हाई-वोल्टेज मैच में होगा। पाकिस्तान ग्रुप ए में है, जिसमें भारत, ओमान और यूएई की टीमें भी शामिल हैं।

पाकिस्तान की एशिया कप 2025 टीम

सलमान अली आगा (कप्तान), साहिबजादा फरहान, सैम अयूब, फहीम अशरफ, फखर जमां, हुसैन तलत, हसन नवाज, खुशदिल शाह, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), मोहम्मद नवाज, मोहम्मद वसीम जूनियर, सलमान मिर्जा, अबरार अहमद, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, हसन अली, सूफियान मोकिम।

