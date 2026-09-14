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ENG vs PAK: पाकिस्तान को ICC ने दिया डबल झटका! पूरी टीम पर ठोका जुर्माना, WTC प्वाइंट्स भी काटे

Pakistan Team Fined: ICC ने पाकिस्तानी टेस्ट टीम के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. एजबेस्टन में खेले गए टेस्ट में स्लो ओवर रेट के चलते ICC ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर मैच फीस का 50 फीसदी जुर्माना लगाया है. साथ ही 11 WTC प्वाइंट्स भी काट लिए.

By: Ankush Upadhayay | Published: September 14, 2026 2:43:04 PM IST

ICC ने पाकिस्तान को सुनाई कड़ी सजा.
ICC ने पाकिस्तान को सुनाई कड़ी सजा.


Pakistan Team Fined: इंग्लैंड दौरे पर टेस्ट सीरीज में 0-3 से मिली शर्मनाक हार के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए एक और बुरी खबर सामने आई है. इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने पाकिस्तानी टीम पर जुर्माना लगाया है. साथ ही ICC ने पाकिस्तान के WTC प्वाइंट्स भी काटे भी काटे हैं. पाकिस्तानी टीम के खिलाफ यह कार्रवाई एजबेस्टन टेस्ट में स्लो ओवर रेट के चलते लगाया गया है. पाकिस्तान ने तीसरे टेस्ट में कुल 11 ओवर शॉर्ट किए. इसकी वजह से ICC ने मौजूदा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल में पाकिस्तान के 11 WTC प्वाइंट्स काट लिए हैं. साथ ही पाकिस्तान के सभी खिलाड़ियों पर मैच फीस का 50-50 फीसदी जुर्माना लगाया गया है.

ICC ने क्यों सुनाई सजा?

ICC ने एजबेस्टन टेस्ट में स्लो ओवर रेट के लिए पाकिस्तानी टीम को सजा सुनाई है. दरअसल, ICC के प्लेयर्स और प्लेयर सपोर्ट स्टाफ के लिए कोड ऑफ कंडक्ट के आर्टिकल 2.22 के अनुसार, प्लेयर्स पर उनकी टीम द्वारा तय समय में हर ओवर कम फेंकने पर मैच फीस का 5 फीसदी परसेंट जुर्माना लगाया जाता है. यह जुर्माना ज्यादा से ज्यादा मैच फीस का 50 फीसदी तक हो सकता है. इसके अलावा ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप खेलने की शर्तों के आर्टिकल 16.11.2 के मुताबिक, एक टीम पर हर ओवर कम होने पर एक प्वाइंट का जुर्माना लगाया जाता है. ऐसे में पाकिस्तान के कुल 11 WTC प्वाइंट्स काट लिए गए.

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WTC प्वाइंट्स टेबल में सबसे नीचे पाकिस्तान

इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट के बाद WTC प्वाइंट्स टेबल में पाकिस्तान की हालत खराब हो गई है. दरअसल, इस मैच से पहले पाकिस्तान के पास कुल 16 प्वाइंट्स थे, जबकि जीत प्रतिशत 14.810 फीसदी थी. अब ICC की सजा के बाद पाकिस्तान के WTC प्वाइंट्स घटकर सिर्फ 5 रह गए हैं, जबकि जीत प्रतिशत भी महज 4.63 का रह गया है. पाकिस्तान पहले से ही WTC प्वाइंट्स टेबल में सबसे निचले पायदान पर था, लेकिन अब हालत बदतर हो गई है.

पाकिस्तान कब खेलेगा अगली सीरीज?

पाकिस्तान के लिए इंग्लैंड का दौरा किसी बुरे सपने से कम नहीं रहा. इस दौरे पर 3 मैचों की टेस्ट सीरीज में पाकिस्तान को व्हाइटवॉश झेलना पड़ा. इंग्लैंड ने पूरी सीरीज में पाकिस्तान के खिलाफ अपना दबदबा बनाए रखा. अब पाकिस्तान की टीम अपनी अगली सीरीज में अच्छा प्रदर्शन करना चाहेगी. बता दें कि पाकिस्तान अपनी अगली WTC सीरीज नवंबर खेलने उतरेगी, जो श्रीलंका के खिलाफ होगी.

Tags: Pakistan Cricket Team
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