खुद खरीदना होगा टिकट, खिलाड़ियों को ही उठाना होगा खर्च; पाकिस्तान सरकार के बुरे हाल ;खिलाड़ियों को फरमान

Pakistan: इस साल जापान में एशियन गेम्स होंगे, जो 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक चलेंगे. इस बड़े इवेंट से पहले पाकिस्तान से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है. एशियन गेम्स से ठीक पहले पाकिस्तान के टॉप टेबल टेनिस खिलाड़ियों को बड़ा झटका लगा है. पाकिस्तान टेबल टेनिस फेडरेशन (PTTF) ने साफ कर दिया है कि खिलाड़ियों को इस साल जापान में होने वाले एशियन गेम्स में हिस्सा लेने के लिए अपने आने-जाने और रहने का खर्च खुद उठाना होगा. फेडरेशन के इस फैसले से खिलाड़ियों में निराशा और चिंता है.

खिलाड़ियों ने जताई नराजगी

पाकिस्तानी टेबल टेनिस खिलाड़ियों को इस चौंकाने वाले फैसले की जानकारी तब मिली, जब लाहौर में हुए दो दिन के नेशनल ट्रायल्स के दौरान कुछ खिलाड़ियों ने फेडरेशन अधिकारियों से अपने डेली और ट्रैवल अलाउंस के बारे में सवाल किया. PTI की एक रिपोर्ट के मुताबिक एक खिलाड़ी ने नाम न बताने की शर्त पर फेडरेशन के रवैये पर अपनी नाराज़गी जताई.

‘ट्रायल्स में हिस्सा लेने के लिए कोई पेमेंट नहीं किया जाएगा’

इस खिलाड़ी ने कहा, “हमें साफ तौर पर बताया गया है कि इन ट्रायल्स में हिस्सा लेने के लिए कोई पेमेंट नहीं किया जाएगा.” इसके अलावा, एशियन गेम्स के लिए चुने गए प्लेयर्स को अपने एयर टिकट और आने-जाने का खर्च खुद उठाना होगा, जिसका खर्च हर दिन $50 होगा. जब प्लेयर्स ने इस फैसले का विरोध किया, तो PTTF के एक सीनियर अधिकारी ने कहा कि प्लेयर्स को खुश होना चाहिए कि कम से कम ट्रायल तो हो रहे हैं. अधिकारी के मुताबिक, फेडरेशन को पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड (PSB) से कोई ग्रांट नहीं मिली है. प्लेयर्स का मानना ​​है कि यह देश में स्पोर्ट्स के डेवलपमेंट और एथलीट्स के भविष्य के लिए बहुत चिंता की बात है.

टेबल टेनिस में कभी नहीं जीता मेडल

पाकिस्तान के टेबल टेनिस इतिहास को देखें तो, देश ने कभी भी एशियन गेम्स या एशियन चैंपियनशिप में मेडल नहीं जीता है. चीन, साउथ कोरिया, मलेशिया और इंडिया जैसे मजबूत एशियाई देशों ने इस खेल पर अपना दबदबा बनाया है.