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PSL जीत के बाद बाबर आजम की टीम को मिले करोड़ों? रनरअप पर भी हुई पैसों की बारिश, देखें प्राइज मनी

Pakistan Super League Prize Money: पेशावर जाल्मी ने 3 मई को लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में खेले गए पीएसएल 11 के फाइनल में हैदराबाद किंग्समेन को पांच विकेट से हराकर अपना दूसरा पाकिस्तान सुपर लीग खिताब जीत लिया.

By: Satyam Senger | Published: May 4, 2026 5:53:47 PM IST

पीएसएल में जीतने पर कितने पैसे मिले.
पीएसएल में जीतने पर कितने पैसे मिले.


Pakistan Super League Prize Money: पेशावर जाल्मी ने 3 मई को लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में खेले गए पीएसएल 11 के फाइनल में हैदराबाद किंग्समेन को पांच विकेट से हराकर अपना दूसरा पाकिस्तान सुपर लीग खिताब जीत लिया. बाबर आज़म की कप्तानी में टीम ने एक और शानदार ट्रॉफी अपने नाम की. इस जीत के बाद विजेता टीम पेशावर जाल्मी को प्राइज मनी में करोड़ों रुपए दिए गए साथ ही उपविजेता हैदराबाद किंग्समेन पर भी पैसों की बारिश हुई. आइए जानते हैं कुछ खिलाड़ियों को कितने पैसे मिले. 

PSL 2026 की प्राइज मनी की बात करें तो विजेता टीम पेशावर ज़ाल्मी को 5 लाख अमेरिकी डॉलर (लगभग 4.7 करोड़ रुपये) रुपए दिए गए. वहीं,  उपविजेता हैदराबाद किंग्समेन को  3 लाख अमेरिकी डॉलर (लगभग 2.8 करोड़ रुपये) दिए गए.  अन्य अवॉर्ड्स की बात करें तो  फाइनल के प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड एरॉन हार्डी, प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवॉर्ड सुफियान मुकीम को दिया गया. इस जीत के साथ बाबर आज़म ने एक बार फिर अपनी कप्तानी का दम दिखाया और पेशावर ज़ल्मी ने शानदार अंदाज़ में अपना दूसरा PSL खिताब हासिल किया.

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मैच की बात करें तो पहले बल्लेबाजी करते हुए हैदराबाद किंग्समेन की टीम 18 ओवर में 129 रन पर ऑलआउट हो गई. साइम अयूब ने 50 गेंदों में 54 रन बनाकर टीम के लिए सबसे ज्यादा रन बनाए, जिसमें पांच चौके और दो छक्के शामिल रहे. पेशावर ज़ल्मी की ओर से एरॉन हार्डी ने घातक गेंदबाजी करते हुए 27 रन देकर 4 विकेट लिए, जबकि नाहिद राणा ने 2/22 का योगदान दिया.

जवाब में पेशावर ज़ल्मी ने 15.2 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया. एरॉन हार्डी ने अपने शानदार ऑलराउंड प्रदर्शन को जारी रखते हुए 39 गेंदों में नाबाद 56 रन बनाए, जिसमें नौ चौके शामिल थे. हालांकि हैदराबाद के लिए मोहम्मद अली ने 3/38 विकेट लिए, लेकिन वह अपनी टीम को हार से नहीं बचा सके.

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