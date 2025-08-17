Home > खेल > ना बाबर ना रिजवान…, एशिया कप में भारत के खिलाफ इस टीम के साथ उतरेगा पाकिस्तान, देख दंग रह गया हर पाकिस्तानी

ना बाबर ना रिजवान…, एशिया कप में भारत के खिलाफ इस टीम के साथ उतरेगा पाकिस्तान, देख दंग रह गया हर पाकिस्तानी

Asia Cup 2025:ऑलराउंडर सलमान अली आगा को एक बार फिर एशिया कप के लिए टीम की कमान सौंपी गई है। बांग्लादेश में टी20 सीरीज़ हारने के बाद, पाकिस्तान की टीम ने वेस्टइंडीज़ के खिलाफ इस प्रारूप में शानदार वापसी की और सीरीज़ 2-1 से अपने नाम की

Published By: Divyanshi Singh
Published: August 17, 2025 14:36:00 IST

Asia Cup 2025
Asia Cup 2025

Asia Cup 2025 Pakistan Team:  एशिया कप 2025 से पहले एक ऐसी खबर सामने आई है जिसे सुन कर हर कोई हैरान रह गया है। बता दें जहां एशिया कप में पाकिस्तान से खेलने को लेकर कई लोग BCCI से नाराज हैं। वहीं  इसी बीच PCB ने कुछ ऐसा किया है जिसे सुन सब दंग रह गए। बता दें  एशिया कप 2025 और ट्राई सीरीज़ के लिए पाकिस्तान की 17 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया गया है। इसमें पाकिस्तान के अनुभवी बल्लेबाज़ बाबर आज़म और मोहम्मद रिज़वान को जगह नहीं दी गई है, जबकि फखर ज़मान को इस टीम में शामिल किया गया है।

8 सालों में पहली बार हुआ ऐसा 

पिछले 8 सालों में यह पहली बार है जब बाबर आज़म एशिया कप में हिस्सा नहीं लेंगे। एशिया कप 9 से 28 सितंबर तक दुबई और अबू धाबी में आयोजित किया जाएगा। इस टूर्नामेंट से पहले, पाकिस्तान की टीम अफ़ग़ानिस्तान और यूएई के साथ ट्राई सीरीज़ भी खेलेगी। इसके लिए पाकिस्तान की टीम 22 अगस्त से आईसीसी अकादमी में अभ्यास शिविर लगाएगी।

किसे मिली टीम की कमान

ऑलराउंडर सलमान अली आगा को एक बार फिर एशिया कप के लिए टीम की कमान सौंपी गई है। बांग्लादेश में टी20 सीरीज़ हारने के बाद, पाकिस्तान की टीम ने वेस्टइंडीज़ के खिलाफ इस प्रारूप में शानदार वापसी की और सीरीज़ 2-1 से अपने नाम की। एशिया कप में पाकिस्तान को भारत, ओमान और यूएई जैसी टीमों के साथ ग्रुप ए में रखा गया है। पाकिस्तान टूर्नामेंट का अपना पहला मैच 12 सितंबर को ओमान के खिलाफ खेलेगा। इसके बाद 14 सितंबर को उसका सामना भारत से होगा। 17 सितंबर को पाकिस्तानी टीम यूएई से भिड़ेगी।

एशिया कप से पहले ट्राई सीरीज खेलेगा पाकिस्तान

एशिया कप से पहले, पाकिस्तान की टीम यूएई और अफगानिस्तान के साथ त्रिकोणीय श्रृंखला खेलेगी। इसमें पाकिस्तान की टीम अच्छा प्रदर्शन करना चाहेगी। साल 2023 में आयोजित एशिया कप वनडे प्रारूप में खेला गया था। इस टूर्नामेंट को टीम इंडिया ने जीता था। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान बाबर आजम ने आखिरी बार दिसंबर में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी20 अंतरराष्ट्रीय श्रृंखला खेली थी। यह श्रृंखला मोहम्मद रिजवान की भी आखिरी टी20 अंतरराष्ट्रीय श्रृंखला थी। इसके बाद, दोनों खिलाड़ियों को इस छोटे प्रारूप से बाहर कर दिया गया था।

USA Cricket Team: एक बार फिर World Cup खेलेगी अमेरिका की टीम, आखिरी 16 टीमों में किया क्वालीफाई

ट्राई सीरीज और एशिया कप के लिए पाकिस्तान टीम: सलमान अली आगा (कप्तान), अबरार अहमद, फहीम अशरफ, फखर जमान, हारिस रऊफ, हसन अली, हसन नवाज, हुसैन तलत, खुशदिल शाह, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), मोहम्मद नवाज, मोहम्मद वसीम जूनियर, साहिबजादा फरहान, सईम अयूब, सलमान मिर्जा, शाहीन शाह अफरीदी और सुफियान मुकीम।

Asia Cup 2025: सूर्यकुमार यादव के फिटनेस टेस्ट पर आया बड़ा अपडेट, टीम की कप्तानी पर भी हो गया बड़ा फैसला!

Asia Cup 2025 Pakistan Team
ना बाबर ना रिजवान…, एशिया कप में भारत के खिलाफ इस टीम के साथ उतरेगा पाकिस्तान, देख दंग रह गया हर पाकिस्तानी

ना बाबर ना रिजवान…, एशिया कप में भारत के खिलाफ इस टीम के साथ उतरेगा पाकिस्तान, देख दंग रह गया हर पाकिस्तानी

ना बाबर ना रिजवान…, एशिया कप में भारत के खिलाफ इस टीम के साथ उतरेगा पाकिस्तान, देख दंग रह गया हर पाकिस्तानी
ना बाबर ना रिजवान…, एशिया कप में भारत के खिलाफ इस टीम के साथ उतरेगा पाकिस्तान, देख दंग रह गया हर पाकिस्तानी
ना बाबर ना रिजवान…, एशिया कप में भारत के खिलाफ इस टीम के साथ उतरेगा पाकिस्तान, देख दंग रह गया हर पाकिस्तानी
ना बाबर ना रिजवान…, एशिया कप में भारत के खिलाफ इस टीम के साथ उतरेगा पाकिस्तान, देख दंग रह गया हर पाकिस्तानी
