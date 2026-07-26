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Video: फिर घिरे पाकिस्तान के उस्मान तारिक! टिम डेविड ने बॉलिंग एक्शन पर उठाए सवाल, वीडियो वायरल

Usman Tariq Bowling Action: पाकिस्तान के स्टार स्पिनर उस्मान तारिक के बॉलिंग एक्शन को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं. द हंड्रेड लीग में एक मैच के दौरान ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज ने उनके एक्शन पर नाराजगी जाहिर की. देखें वीडियो...

By: Ankush Upadhayay | Published: July 26, 2026 11:44:47 AM IST

उस्मान तारिक के गेंदबाजी एक्शन पर टिम डेविड ने उठाए सवाल.
उस्मान तारिक के गेंदबाजी एक्शन पर टिम डेविड ने उठाए सवाल.


Usman Tariq Bowling Action Controversy: पाकिस्तानी क्रिकेटर उस्मान तारिक एक बार फिर चर्चा में हैं. उनके बॉलिंग एक्शन को लेकर शुरू हुआ विवाद अभी तक थमने का नाम नहीं ले रहा है. अब इंग्लैंड में खेले जा रहे ‘द हंड्रेड’ में भी उनकी गेंदबाजी एक्शन पर सवाल उठ गए हैं. इस टूर्नामेंट में एक मैच के दौरान ऑस्ट्रेलिया के स्टार बल्लेबाज टिम डेविड ने उस्मान तारिक के बॉलिंग एक्शन पर नाराजगी जाहिर की है. टिम डेविड (Tim David) ने लाइव मैच के दौरान अंपायर से बहस की और दावा किया कि उस्मान की गेंद को नो-बॉल करार दिया जाना चाहिए. हालांकि अंपायर अपने फैसले पर अड़े रहे और डेविड को निराशा मिली. इस घटना के बाद एक बार फिर उस्मान तारिक को लेकर चर्चा शुरू हो गई है.

डेविड ने अंपायर से की शिकायत

‘द हंड्रेड’ में 24 जुलाई को ट्रेंट रॉकेट्स और बर्मिंघम फीनिक्स के बीच मुकाबला खेला गया. इस मुकाबले में बर्मिंघम फीनिक्स की ओर से खेल रहे पाकिस्तानी स्पिनर उस्मान तारिक स्टॉप-एंड-पॉज गेंदबाजी कर रहे थे. उस दौरान ट्रेंट रॉकेट्स के बल्लेबाज टिम डेविड 2 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद थे. उस्मान की गेंद पर टिम डेविड ने विकेटकीपर के हाथों में कैच थमा दिया. अंपायर ने तुरंत टिम डेविड को आउट करार दे दिया, लेकिन डेविड इस फैसले से नाराज दिखाई दिए. उन्होंने मैदान पर मौजूद अंपायर से बातचीत की और इशारों में बताया कि यह गेंद नो-बॉल होनी चाहिए थी. आखिरकार डेविड को पवेलियन लौटना पड़ा.

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पहले भी उठ चुके सवाल

यह पहली बार नहीं है, जब उस्मान तारिक के बॉलिंग एक्शन पर सवाल उठ रहे हैं. इससे पहले भी कई बार उनकी गेंदबाजी एक्शन पर सवाल खड़े हुए हैं. पाकिस्तान सुपर लीग से लेकर इंटरनेशनल क्रिकेट में कई बल्लेबाजों ने उनकी गेंदबाजी एक्शन पर नाराजगी जाहिर की है. टिम डेविड से पहले ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन ने भी उस्मान के गेंदबाजी एक्शन पर सवाल उठाए थे. अब टिम डेविड की नाराजगी के बाद एक बार फिर उस्मान तारिक के गेंदबाजी एक्शन पर चर्चा हो रही है.

ये भी पढ़ें: IND vs ZIM: वैभव सूर्यवंशी को कैसे संभाल रही टीम इंडिया? ईशान किशन ने बताई अंदर की बात

क्या कहते हैं नियम?

MCC (Marylebone Cricket Club) के लॉ 21.2 के अनुसार, कोई भी गेंदबाज गेंद को थ्रो नहीं कर सकता है. गेंदबाज का हाथ कंधे की ऊंचाई तक पहुंचने के बाद गेंद छोड़ने से पहले उसकी कोहनी पूरी या आंशिक रूप से सीधी नहीं होनी चाहिए. हालांकि कलाई को मोड़ने या घुमाने का अनुमति होती है. नियमों के मुताबिक, अगर स्ट्राइकर एंड के अंपायर को लगता है कि गेंदबाज ने गेंद को थ्रो किया है, तो वह उसे नो-बॉल घोषित कर सकते हैं.

ICC से मिल चुकी क्लीन चिट

जहां एक ओर क्रिकेट के मैदान पर उस्मान तारिक के बॉलिंग एक्शन पर सवाल उठ रहे हैं. वहीं, दूसरी ओर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से उन्हें क्लीन चिट मिल चुकी है. ICC ने उनके बॉलिंग एक्शन की जांच की है, जिसके बाद उसे वैध माना गया है. बता दें कि टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भी उस्मान तारिक ने इसी एक्शन के साथ गेंदबाजी की थी.

Tags: Tim David
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