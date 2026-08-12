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PAK vs ENG: पाकिस्तान के लिए खुशखबरी! इंग्लैंड सीरीज से पहले धाकड़ बल्लेबाज फिट, शुरू की प्रैक्टिस

इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले पाकिस्तान को बड़ी राहत मिली है. शान मसूद ने चोट से उबरने के बाद ट्रेनिंग शुरू कर दी है. उनकी वापसी से टीम को बल्लेबाजी में मजबूती मिलने की उम्मीद है. मसूद ने वेस्टइंडीज के खिलाफ शतक लगाया था, लेकिन उंगली की चोट के कारण दूसरा टेस्ट नहीं खेल सके थे.

By: Satyam Sengar | Published: August 12, 2026 1:33:04 PM IST

शान मसूद टेस्ट सीरीज के लिए फिट.
शान मसूद टेस्ट सीरीज के लिए फिट.


PAK vs ENG: पाकिस्तान क्रिकेट टीम इन दिनों इंग्लैंड में मौजूद है, जहां उसे तीन मैचों की टेस्ट सीरीज खेलनी है. सीरीज का पहला मुकाबला 19 अगस्त से लीड्स में खेला जाएगा. पाकिस्तान के लिए यह सीरीज काफी अहम है, क्योंकि टीम की नजरें विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2027 के फाइनल में जगह बनाने पर हैं. सीरीज शुरू होने से पहले पाकिस्तान को बड़ी राहत मिली है. टीम के स्टार बल्लेबाज और पूर्व टेस्ट कप्तान शान मसूद ने दोबारा ट्रेनिंग शुरू कर दी है और ये पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर है.

शान मसूद पिछले महीने वेस्टइंडीज के खिलाफ तारौबा में खेले गए पहले टेस्ट की पहली पारी में शानदार शतक लगाने के बाद चोटिल हो गए थे. उनकी उंगली में चोट लगी थी, जिसके कारण वह पोर्ट ऑफ स्पेन में खेले गए दूसरे टेस्ट का हिस्सा नहीं बन सके. अब उनकी ट्रेनिंग में वापसी से इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में खेलने की उम्मीद बढ़ गई है. हालांकि, अंतिम फैसला उनकी फिटनेस जांच के बाद ही लिया जाएगा.

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मेडिकल टीम की निगरानी में की बल्लेबाजी
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अनुसार, टेस्ट टीम ने बेकनहम स्थित केंट काउंटी क्रिकेट क्लब में अभ्यास किया. खिलाड़ियों ने बल्लेबाजी और गेंदबाजी का अभ्यास किया. इस दौरान चोटिल शान मसूद ने भी हिस्सा लिया और मेडिकल टीम की निगरानी में बल्लेबाजी का अभ्यास किया. उनकी वापसी पाकिस्तान के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इंग्लैंड की परिस्थितियों में उनका अनुभव टीम के काफी काम आ सकता है.

अब्दुल्ला शफीक ने भी किया प्रभावित
शान मसूद की गैरमौजूदगी में अब्दुल्ला शफीक ने वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट में नंबर-3 पर बल्लेबाजी की थी. उन्होंने पहली पारी में नाबाद शतक लगाकर शानदार प्रदर्शन किया और पाकिस्तान को विदेशी मैदान पर लगातार आठ टेस्ट हारने के सिलसिले को खत्म करने में मदद की. इसके बावजूद अगर शान मसूद पूरी तरह फिट होते हैं, तो उनके प्लेइंग इलेवन में लौटने की संभावना ज्यादा है. मसूद ने इंग्लैंड में कई काउंटी मैच खेले हैं. उनका अनुभव पाकिस्तान के लिए अहम होगा, क्योंकि टीम को मौजूदा विश्व टेस्ट चैंपियनशिप चक्र में दक्षिण अफ्रीका और वेस्टइंडीज के खिलाफ 1-1 से ड्रॉ के अलावा बांग्लादेश से 0-2 की हार मिली है.

Tags: PAK vs ENG
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