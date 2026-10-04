पाकिस्तान क्रिकेट में फिर भूचाल, सलमान अली से छीनी जाएगी कप्तानी, इस प्लेयर को जिम्मेदारी देगा PCB

पाकिस्तान क्रिकेट टीम में टी20 कप्तानी को लेकर बड़ा बदलाव होने की खबर सामने आई है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, सलमान अली आगा को टी20 टीम की कप्तानी से हटाया जा सकता है और उनकी जगह शादाब खान को जिम्मेदारी मिल सकती है. इतना ही नहीं, सलमान को श्रीलंका के खिलाफ होने वाली तीन मैचों की टी20 सीरीज के लिए टीम से भी बाहर किया जा सकता है. पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच यह सीरीज 9 से 13 अक्टूबर के बीच खेली जाएगी.

सलमान अली आगा ने पाकिस्तान के लिए 50 टी20 मैचों में कप्तानी की है. उनकी कप्तानी में पाकिस्तान ने 2025 एशिया कप और 2026 टी20 विश्व कप के फाइनल तक का सफर तय किया था. हालांकि, अब उनकी कप्तानी पर सवाल उठ रहे हैं. अगस्त में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के दौरान उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया था. रिपोर्ट्स के अनुसार, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब टी20 टीम की कमान शादाब खान को सौंपने की तैयारी में है.

शादाब कप्तान, फरहान बन सकते हैं उपकप्तान

शादाब खान पाकिस्तान के लिए पहले भी कई टी20 मैचों में कार्यवाहक कप्तान की भूमिका निभा चुके हैं. अब उन्हें स्थायी रूप से यह जिम्मेदारी मिलने की संभावना है; “शादाब खान टी20 कप्तान बनने की दौड़ में सबसे आगे हैं, जबकि साहिबजादा फरहान दूसरे मजबूत दावेदार हैं. अगर शादाब को जिम्मेदारी मिलती है तो फरहान उनके उपकप्तान होंगे.” साहिबजादा फरहान ने 2026 टी20 विश्व कप में सबसे ज्यादा रन बनाए थे. उन्होंने 2026 एशियन गेम्स में भी पाकिस्तान की कप्तानी की थी, जहां टीम फाइनल तक पहुंची थी.

श्रीलंका सीरीज में कई बड़े बदलाव संभव

श्रीलंका के खिलाफ सीरीज के लिए पाकिस्तान की टीम में कई युवा खिलाड़ियों को मौका मिलने की उम्मीद है. अनुभवी तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ के चयन पर भी संशय है; “व्हाइट-बॉल टीमों में बदलाव होंगे और कई युवा खिलाड़ियों को सीनियर खिलाड़ियों पर प्राथमिकता दी जाएगी. शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ भी श्रीलंका सीरीज के लिए चयन के दायरे से बाहर हैं.” शाहीन और हारिस पाकिस्तान के टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों में शामिल हैं, लेकिन दोनों लंबे समय से इस फॉर्मेट से बाहर हैं. हारिस को 2026 टी20 विश्व कप की टीम में भी जगह नहीं मिली थी.