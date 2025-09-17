Asia Cup News: इज़्ज़त बचाने के लिए पाकिस्तान ने की ICC से गुज़ारिश, पीछे हटते तो हो जाता नुकसान

UAE vs Pakistan: एशिया कप का छठा मैच भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था, जिसके बाद भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया था. इस घटना को लेकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने ICC में शिकायत भी दर्ज की थी, जिसको फिर सिरे से खारिज कर दिया गया. पाकिस्तान ने मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट पर इलज़ाम लगाते हुए उनको हटाने की मांग भी की थी. साथ ही, पाकिस्तान ने एशिया कप से बहार होने की धमकी भी दी थी.
पाकिस्तान का अगला मुकाबला आज यानी 17 सितंबर को दुबई में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स (UAE) के साथ होना है. मंगलवार को पाकिस्तानी खिलाड़ी मैदान में अभ्यास कर रहे थे, मगर उनको इस बात की पुष्टि नहीं थी कि वे अगले मैच में खेलेंगे या नहीं. वे इस्लामाबाद से अप्रूवल का इंतज़ार कर रहे थे.
इस स्थिति से बचने के लिए पाकिस्तानी टीम ने मैच से पहले मंगलवार को होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हिस्सा नहीं लिया. हालांकि, कुछ देर बाद वे मैदान में अभ्यास करने पहुंचे, जबकि उस दौरान उनके चेहरे कुछ और ही बता रहे थे.
Pakistan Asia Cup Controversy: पाकिस्तान ने मैच से पहले रद्द की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जानें वजह
ICC का मध्य-मार्ग समझौता
न्यूज़ एजेंसी ANI के अनुसार, एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) ने बताया कि मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट की जगह Pakistan vs UAE मैच में रिची रिचर्डसन रेफरी की भूमिका निभा सकते हैं. वहीं, PTI की रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बार-बार दरख़्वास्त करने पर ICC ने एक बीच का रास्ता निकला है. आख़िरकार, इस समझौते के बाद ACC चेयरमैन मोहसिन नक़वी अपने देश में इज़्ज़त बरकरार रखने में थोड़े सफ़ल साबित हुए. अभी यह बात पक्की नहीं है कि एंडी पाइक्रॉफ्ट पाकिस्तान के अगले मैच में रेफरी होंगे या नहीं.
पाकिस्तान की ICC से गुज़ारिश
हाथ न मिलाने के विवाद के बाद पाकिस्तान कोई न कोई ड्रामा करता नज़र आया. ICC द्वारा PCB की अपील खारिज कर देने के बाद मंगलवार का दिन चर्चाओं से घिरा रहा. जिससे यह प्रतीत हुआ कि PCB दिनभर ICC से यही गुज़ारिश करता रहा कि पाइक्रॉफ्ट को हटाकर रिची रिचर्डसन को रेफरी बनाया जाए, ताकि PCB चेयरमैन मोहसिन नक़वी की प्रतिष्ठा बानी रहे. बता दें, मोहसिन नक़वी पाकिस्तान के गृह मंत्री भी हैं.
पाकिस्तान अगर एशिया कप से हटता है तो उसे 140 करोड़ रूपए का नुक्सान हो सकता है, जो कि एक बड़ी हानि का कारण बन सकता है. ऐसे में पाकिस्तान धमकी देने के बाद भी हटने की स्थिति में नहीं था. उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता था कि वह ICC से Pak vs UAE मैच में पाइक्रॉफ्ट को रेफरी की पोजीशन से हटाने कि गुज़ारिश करे.
PCB Boycott Speculation: पाकिस्तान का एशिआ कप से हटने का निर्णय आज ? रेफरी पाइक्रॉफ्ट को विश्राम