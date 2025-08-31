PAK vs UAE: Asia Cup से पहले पाक खिलाड़ियों का जलवा, दर्ज की ऐसी जीत, देख बढ़ जाएंगी भारत की धड़कनें

Tri Nation Series: पाकिस्तान, अफगानिस्तान और यूएई के बीच जारी ट्राई सीरीज में पाकिस्तान की ये दूसरी जीत है। पहले पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को पटखनी दी, फिर यूएई को परास्त किया। हालांकि, पाकिस्तान के खिलाफ इस मैच में यूएई ने काफी संघर्ष किया, लेकिन जीत दिलाने में नाकाफी रही। यूएई ने जबरदस्त प्रदर्शन किया, पाकिस्तानी टीम के आगे उसकी मेहनत बेकार गई। पाकिस्तानी बल्लेबाज सैम अयूब और हसन नवाज की आक्रामक बल्लेबाजी के आगे उनकी टीम धराशायी हो गई।

पाकिस्तान ने यूएई को 31 रनों को हराया

पाकिस्तान ने शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में चल रही टी20 ट्राई-सीरीज 2025 में 31 रनों से जीत हासिल करके अपनी शानदार फॉर्म बरकरार रखी। पाकिस्तान ने इतने ही दिनों में अपनी दूसरी जीत का आनंद लिया, जो एशिया कप से ठीक 10 दिन पहले उसके लिए एक बड़ा प्रोत्साहन साबित हुआ। जब एक बार फिर पाकिस्तान के पक्ष में पलड़ा भारी पड़ा, तो उन्होंने उसी तरह बल्लेबाजी करने का फैसला किया जैसा उन्होंने शुक्रवार को अफगानिस्तान पर 39 रनों की जीत के दौरान किया था।

अयूब ने किया बेहतरीन प्रदर्शन

पाकिस्तानी बल्लेबाज अयूब जो पिछले मैच में कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए, उन्होंने इस मैच में 38 गेंदों का सामना करते हुए 69 रनों की बेहतरीन पारी खेली। इसका साथ दिया नवाज ने, जिसने 26 गेंदों का सामना करते हुए 56 रनों की बेहतरीन पारी खेली और पाकिस्तान की टीम को जीत दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की।

यूएई का प्रदर्शन नहीं रहा बेहतर

मोहम्मद नवाज और फहीम अशरफ ने अंत के ओवरों में तेज तर्रार पारी खेली, जिसकी बदौलत पाकिस्तान को बहुत फायदा हुआ और पाकिस्तान 207 रनों का विशाल स्कोर खड़ा करने में कामयाब रही। इसके जवाब में उतरी यूएई की टीम का पूरा जिम्मा कप्तान मोहम्मद वसीम ने उठाया। उन्होंने आक्रामक शुरुआत की और तेजी से 18 गेंदों में 33 रन बनाकर यूएई की उम्मीदों को जगाए रखा। हालांकि, पावरप्ले के अंत में उन्होंने अपना विकेट गंवा दिया।

लड़खड़ा गया यूएई का मिडिल ऑर्डर

यूएई का मध्यक्रम लड़खड़ा गया, लेकिन आसिफ खान बिना संघर्ष किए मैदान पर उतरने को तैयार नहीं थे। एक जबरदस्त पलटवार में उन्होंने पाकिस्तान की अनुभवी गेंदबाजी इकाई की धज्जियां उड़ा दीं। पाकिस्तान के स्पिनर और तेज गेंदबाज लगातार उनके क्षेत्ररक्षण में गेंदबाजी करते रहे, और उन्होंने 77(35) रनों की शानदार पारी खेली। हालांकि, हसन अली के हाथों उनकी पारी का अंत हो गया और यह उनकी टीम को जीत दिलाने में नाकाफी साबित हुई, क्योंकि यूएई को 31 रनों से हार का सामना करना पड़ा।