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पाकिस्तान क्रिकेट में बगावत! टीम से ड्रॉप होते ही प्लेयर ने PCB को दिखाया ठेंगा, किंग चार्ल्स से भी नहीं मिला

Pakistan Cricket Chaos: पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने तीसरे टेस्ट से पहले लंदन में किंग चार्ल्स थर्ड से मुलाकात की. इस मीटिंग में PCB ने सभी खिलाड़ियों को शामिल होने को कहा था, लेकिन एक ड्रॉप खिलाड़ी ने बोर्ड की बात नहीं मानी. उस खिलाड़ी ने किंग चार्ल्स से मिलने से मना कर दिया.

By: Ankush Upadhayay | Published: September 3, 2026 6:47:30 PM IST

पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने किंग चार्ल्स से मुलाकात की.
पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने किंग चार्ल्स से मुलाकात की.


Pakistan Cricket Chaos: पाकिस्तान क्रिकेट में विवाद थमने के नाम ही नहीं ले रहे हैं. इंग्लैंड दौरे पर लगातार मिली 2 हार के बाद पाकिस्तान क्रिकेट में बवाल मचा हुआ है. इस बीच पाकिस्तान क्रिकेट टीम विद्रोह की खबर सामने आई है. दरअसल, तीसरे टेस्ट से पहले 2 सितंबर को बाबर आजम की अगुवाई वाली टीम किंग चार्ल्स थर्ड (King Charles III) से मुलाकात की. इस मीटिंग में पाकिस्तान की स्क्वाड के सभी खिलाड़ियों को शामिल होने के लिए कहा गया था. इनमें वो 7 खिलाड़ी भी शामिल थे, जिन्हें हाल ही में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने टीम से रिलीज किया था. इनमें से एक खिलाड़ी ने किंग चार्ल्स के साथ मुलाकात में शामिल होने से मना कर दिया.

किस खिलाड़ी ने मीटिंग में जाने से किया मना?

PCB ने लॉर्ड्स टेस्ट में हार के बाद 7 खिलाड़ियों को स्क्वाड से बाहर कर दिया गया था, जिसमें मोहम्मद रिजवान, इमाम-उल-हक और सलमान आगा भी शामिल हैं. द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक, PCB ने पाकिस्तानी टीम के साथ रिलीज किए गए 7 खिलाड़ियों को भी मीटिंग में शामिल होने के लिए कहा था. इनमें से मुहम्मद अवैस जफर, आमिर जमाल, खुर्रम शहजाद और अली उस्मान किंग चार्ल्स से मिलने पहुंचे थे, जबकि 2 खिलाड़ी मीटिंग में जाने से हिचकिचा रहे थे. वहीं, एक अन्य खिलाड़ी ने PCB के बर्ताव का विरोध करते हुए मीटिंग में हिस्सा लेने से मना कर दिया. हालांकि अभी तक उस खिलाड़ी का नाम सामने नहीं आया है.

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बाबर आजम ने किंग चार्ल्स को दिया गिफ्ट

बता दें कि पाकिस्तान की टीम ने बुधवार (2 सितंबर) को लंदन के क्लेरेंस हाउस (Clarence House) में किंग चार्ल्स थर्ड से मुलाकात की. इस दौरान पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम और PCB चेयरमैन मोहसिन नकवी भी मौजूद रहे. बाबर आजम ने किंग चार्ल्स को एक छोटा सा बैट गिफ्ट किया, जिस पर भी खिलाड़ियों ने साइन किया था. वहीं, किंग चार्ल्स ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया.

ये भी पढ़ें: PCB के लिए कोच बने ‘कमीज’! 3 साल में 6 बार बदले चेहरे, एक दिग्गज को 135 दिन में ही किया चलता

कब मैदान पर उतरेगी पाकिस्तानी टीम?

पाकिस्तान की टीम 9 सितंबर को इंग्लैंड के खिलाफ तीसरा टेस्ट खेलने उतरेगी. यह टेस्ट मैच बर्मिंघम के एजबेस्टन मैदान में खेला जाएगा. इंग्लैंड की टीम 3 मैचों की टेस्ट सीरीज में 2-0 से आगे चल रही है. ऐसे में मेजबान टीम पाकिस्तान को क्लीन स्वीप करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी. वहीं, पाकिस्तानी टीम अपनी लाज बचाने के लिए तीसरे टेस्ट में वापसी करना चाहेगी.

Tags: eng vs pakPakistan Cricket
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