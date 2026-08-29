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PCB की खुली पोल! लॉर्ड्स टेस्ट बॉयकॉट पर हेड कोच ने तोड़ी चुप्पी, बोले- खिलाड़ियों को भनक तक नहीं

Lord's Test Controversy: इमरान खान के बेटे सुलेमान और कासिम का इंटरव्यू स्काई स्पोर्ट्स पर टेलीकास्ट होने के बाद पाकिस्तान में बवाल मचा हुआ है. चैनल ने इस इंटरव्यू को लॉर्ड्स टेस्ट के पहले दिन लंच ब्रेक के दौरान दिखाया. इसको लेकर अब पाकिस्तान के हेड कोच सरफराज अहमद ने चुप्पी तोड़ी है.

By: Ankush Upadhayay | Published: August 29, 2026 3:28:26 PM IST

पाकिस्तान के हेड कोच सरफराज अहमद ने लॉर्ड्स टेस्ट बॉयकॉय विवाद पर तोड़ी चुप्पी.
पाकिस्तान के हेड कोच सरफराज अहमद ने लॉर्ड्स टेस्ट बॉयकॉय विवाद पर तोड़ी चुप्पी.


Lord’s Test Controversy: इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच लॉर्ड्स में खेले जा रहे टेस्ट के बीच पूर्व दिग्गज क्रिकेटर इमरान खान के बेटों के इंटरव्यू को लेकर बवाल मचा हुआ है. यह इंटरव्यू स्काई स्पोर्ट्स पर ब्रॉकास्ट किया गया, जिसको लेकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) नाराज हो गया. PCB ने लॉर्ड्स टेस्ट का बॉयकॉट करने की धमकी तक डे डाली. अब इस विवाद पर पाकिस्तान के हेड कोच सरफराज अहमद ने चुप्पी तोड़ी है. सरफराज अहमद का कहना है कि उन्हें इस घटना के बारे में कुछ पता नहीं था. उन्होंने खुद को और अपनी टीम को इस विवाद से किनारे कर लिया. सरफराज ने कहा कि उनका पूरा फोकस सिर्फ मैच पर ही था.

PCB ने दी थी बॉयकॉट की धमकी

दरअसल, इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल एथर्टन ने स्काई स्पोर्ट्स के लिए पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के बेटों सुलेमान और कासिम खान का एक इंटरव्यू लिया था. ऐसी कई खबरें सामने आई थीं कि PCB इस इंटरव्यू से काफी नाराज था. इसको लेकर पाकिस्तानी बोर्ड ने इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड से शिकायत भी थी. बताया जा रहा है कि PCB ने धमकी की थी कि अगर इंटरव्यू टीवी पर ऑन-एयर हुआ, तो पाकिस्तानी टीम मैदान पर नहीं उतरेगी. इसके बावजूद इस इंटरव्यू को चैनल ने 18 मिनट तक ऑन-एयर किया.

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कोच सरफराज ने खोली PCB की पोल!

इस विवाद पर जब पाकिस्तान के हेड कोच सरफराज अहमद से सवाल किया गया, तो उन्होंने बॉयकॉट के दावे को खारिज कर दिया. सरफराज अहमद ने बताया कि खिलाड़ियों को इस विवाद के बारे में कुछ पता ही नहीं था. उन्होंने कहा कि जिस समय यह इंटरव्यू ब्रॉडकास्ट हो रहा था, उस समय टीम आराम से अपना लंच कर रही थी.

ये भी पढ़ें: डरपोक निकला पाकिस्तानी बल्लेबाज! मुसीबत में फंसी टीम, फिर भी ड्रेसिंग रूम से नहीं आया बाहर, भड़के फैंस

इमरान खान के बेटों के इंटरव्यू पर बवाल क्यों?

बता दें कि जिस इंटरव्यू को लेकर बवाल मचा हुआ, उसमें सुलेमान और कासिम ने जेल में बंद अपने पिता इमरान खान की मौजूदा स्थिति, उनके स्वास्थ्य और सुरक्षा को लेकर अपनी चिंता जाहिर की है. ब्रिटेन में तो यह इंटरव्यू दिखाया गया, लेकिन पाकिस्तान के सरकारी ब्रॉडकास्टर ने इसे टीवी पर नहीं दिखाया. उसकी जगह ब्रेक लेकर विज्ञापन दिखाए गए. हालांकि इन विवादों के बीच पाकिस्तानी और इंग्लैंड के बीच टेस्ट मैच जारी रहा.

Tags: eng vs pakPakistan Cricket Board
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