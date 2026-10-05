भारत के गेंदबाजों से नफरत… फाइनल में 96 रन ठोकने वाले हसन नवाज का वीडियो वायरल, टीम इंडिया के खिलाफ उगला था जहर

Hasan Nawaz Viral Video: एशियन गेम्स 2026 क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 19 रनों से हराया. इस मैच में पाकिस्तान के उभरते स्टार बल्लेबाज हसन नवाज ने 51 गेंद पर 96 रनों की तूफानी पारी खेली थी, लेकिन वो अपनी टीम को जीत नहीं दिला पाए. हसन नवाज न तो अपना शतक पूरा कर पाए और न ही अपनी टीम को जीत दिला पाए. हालांकि वो आखिरी गेंद तक अपनी लड़ाई लड़ते रहे. उनकी इस पारी की खूब तारीफ की जा रही थी, लेकिन इस बीच उनका एक ऐसा वीडियो सामने आया है, जिसे देखने के बाद भारतीय फैंस का गुस्सा फूट पड़ा है. दरअसल, हसन नवाज एक पुराने वीडियो में टीम इंडिया के खिलाफ जहर उगलते दिखाई दे रहे हैं. उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

हसन नवाज का पुराना वीडियो वायरल

हसन नवाज के इंटरव्यू का पुराना वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में हसन नवाज कहते हैं कि उन्हें हर भारतीय गेंदबाज से नफरत है और वह हर किसी गेंदबाज की पिटाई करना चाहते हैं. दरअसल, हसन नवाज से टीम इंडिया का सामना करने को लेकर सवाल किया गया था.

इस पर नवाज कहते हैं, ‘जब आप भारत के खिलाफ खेलते हैं, तो जाहिर तौर पर एक अलग मोटिवेशन होता है. आपके अंदर से खुद-ब-खुद यह भावना आती है कि आप उनके गेंदबाजों पर हावी होकर हमला करें. ईमानदारी से कहूं, तो मुझे भारत के सभी गेंदबाजों से नफरत है.’ ऐसे देखा जाए, तो भारतीय टीम के बल्लेबाज भी कहीं न कहीं पाकिस्तानी गेंदबाजों की पिटाई करना चाहते हैं, लेकिन जिस तरह से हसन ने यह बात कही, वो खेल भावना का निरादर है.

पाकिस्तानी खिलाड़ियों को टीम इंडिया से नफरत!

यह पहली बार नहीं है, जब किसी पाकिस्तानी क्रिकेटर ने टीम इंडिया के खिलाफ जहर उगला है. इससे पहले भी कई युवा पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने भारतीय टीम के खिलाफ ऐसे बयान दिए हैं. हसन नवाज ने भले ही एशियन गेम्स में भारतीय टीम के खिलाफ अच्छी पारी खेली, लेकिन अपने बयान से उन्होंने भारतीय फैंस की नफरत बटोर ली.

कैसा रहा था मैच?

फाइनल मैच की बात करें, तो भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 211 रन बनाए थे. भारत की ओर से अभिषेक शर्मा ने 28 गेंद पर 61 रनों की पारी खेली थी, जबकि तिलक वर्मा ने 22 गेंद पर नाबाद 51 रन बनाए थे. इसके जवाब में उतरी पाकिस्तानी टीम 192 रन ही बना पाई. पाकिस्तान की ओर से हसन नवाज ने 51 गेंद पर 96 रन बनाए, लेकिन अपनी टीम को जीत नहीं दिला पाए.