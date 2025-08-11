कछुए की चाल चलकर पाकिस्तान के कप्तान ने हरावाया मुकाबला, बल्लेबाजी में किया ऐसा काम, शर्म से झूक गया पाकिस्तान का झंडा

WI vs PAK, 2nd ODI: वेस्टइंडीज और पाकिस्तान के बीच 3 वनडे मैचो का सीरीज खेला जा रहा है। जिसका दूसरा मुकाबला कल ( 10 अगस्त) को त्रिनिदाद के ब्रायन लारा स्टेडियम में खेला गया। जहां पाकिस्तान के दो स्टार क्रिकेटर ने मिलकर मैच को हरवाया। जी हैं सही सुना आपने मैच को हारने में टीम की मदद की। इस काम में सबसे बड़ी भूमिका पाकिस्तान के कप्तान मोहम्मद रिजवान की थी। हालाकि मुकाबले में बाबार आजम जीरो पर आउट हो गए। लेकिन रिजवान ने जो नुकलान टीम को रन बनाकर करवाया वो नुकसान बाबर आजम शुन्य पर आउट होकर भी नहीं करवा सके।10 अगस्त को खेले गए दूसरे वनडे में वेस्टइंडीज ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर 3 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर कर ली। पाकिस्तान ने पहला वनडे 5 विकेट से जीता था।

पहले बल्लेबाजी करते हुए वेस्टइंडीज ने बनाया 171 रन

अब आपको इस बात पर हैरानी होगी कि आखिर कप्तान रिजवान रन बनाकर टीम को कैसे नुकसान पहुंचाया तो बता दें कि दूसरे मुकाबले में वेस्टइंडीज ने टॉस जीत कर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था। 37-37 ओवर के मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान ने 37 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 171 रन बनाए थे। मैच को जीतने के लिए वेस्टइंडीज को डकवर्थ लुईस नियम से 35 ओवर में 181 रन का टारगेट मिला था। वेस्टइंडीज ने इस टारगेट को 33.2 ओवर में 5 विकेट खोकर आसानी से पूरा कर लिया।

मोहम्मद रिजवान ने बिगाड़ा पाक का खेल

मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान के सबसे बड़े स्टार कहे जाने वाले बाबर आजम 3 गेंदों का सामना कर बिना खाता खोले आउट हो गए। ना वो ज्यादा गेंद खेल पाएं ना कोई समय बर्बाद किया। वहीं मोहम्मद रिजवान ने मुकाबले में कुछ ऐसा किया जो पाक के हार कि एक वजह मानी जा रही है। बता दें पाकिस्तान के कप्तान पहली 19 गेंदों में सिर्फ 1 रन बना सके। वहीं अगली 18 गेंदों में 15 रन बनाए तब ऐसा लग रहा था कि रिजवान अब सेटल हो गए हैं टीम के खाते में तेजी से रन जोड़ेंगे। लेकिन कप्तान साहब क्रीज पर इतना समय बिताने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाएं और 38 गेंदों का सामना कर 42.10 की स्ट्राइक रेट से 16 रन ही बना सके। पाकिस्तान की तरफ से कम से कम 10 रन बनाने वाले बल्लेबाजों के बीच वो सबसे कम स्ट्राइक रेट वाले बल्लेबाज रहें।

अब सवाल ये है कि पाकिस्तान के कप्तान को जब इतनी गेंदें खेलने के बाद आउट होना ही था तो इससे अच्छा था कि वह तेजी से खेलते हुए आउट होते। जिससे कि पाक के और बल्लेबाजों को रन बनाने का मौका मिलता और पाक स्कोर बोर्ड पर ज्यादा रन रख पाता। लेकिन रिजवान के नतीजा रहा कि पाकिस्तान वेस्टइंडीज को जीत के लिए बड़ा टारगेट नहीं दे पाई। जिसकी वजह से मुकाबले में पाक को हार का सामना करना पड़ा।

पाकिस्तान 2-1 से जीता टी20 सीरीज़

बता दें कि इससे पहले दोनों टीमों के बीच टी20 सीरीज़ खेली गई थी। जिसमें पाकिस्तान ने अमेरिका के फ्लोरिडा के लॉडरहिल मैदान पर 2-1 से जीत दर्ज की थी। वहीं तीन मैचों के सीरीज का अगला मुकाबला 12 अगस्त को खेला जाना है। इस मुकाबले में जीस भी टीम को जीत मिलेगी सीरीज उस टीम के नाम हो जाएगा।