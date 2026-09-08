‘ट्रॉफी नहीं चाहिए, बस इंडिया को हरा दो…’पाकिस्तानियों की कोच से अजीब अपील, VIDEO

फैन ने कहा कि पाकिस्तानी समर्थकों के लिए एशिया कप की ट्रॉफी से ज्यादा जरूरी भारत को हराना है. उसने वहाब रियाज से भारत के खिलाफ जीत के लिए पूरी कोशिश करने की अपील की. फैन ने कहा, “वहाब साहब, इंडिया पर कोशिश करें. वहाब भाई, इंडिया को बीट करना है हमने. हमें ट्रॉफी नहीं चाहिए, इंडिया को हमने हराना है. इंडिया नहीं छोड़ना.” इस बातचीत का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

पाकिस्तान ने सोमवार 7 सितंबर को दुबई में हांगकांग, चीन को 72 रन से हराकर विमेंस एशिया कप 2026 के सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली. ग्रुप ए में यह पाकिस्तान की तीसरी जीत थी. मुकाबला खत्म होने के बाद पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट टीम के हेड कोच वहाब रियाज दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में मौजूद पाकिस्तानी फैंस से मिले और उनके समर्थन के लिए धन्यवाद दिया. इसी दौरान एक फैन ने वहाब रियाज से ऐसी अपील की, जिसने सभी का ध्यान खींच लिया.

Fans to Wahab Riaz: “We don’t need the trophy” we just want to beat India”, This is the Pakistani mindset, and This is the reason their cricket has been on a downward spiral pic.twitter.com/5JNO4CDzBp — Space Recorder (@1spacerecorder) September 8, 2026

भारत से पहले ही हार चुका है पाकिस्तान

पाकिस्तान इस टूर्नामेंट में भारत के खिलाफ एक मुकाबला खेल चुका है और उसमें उसे करारी हार मिली थी. 5 सितंबर को दुबई में खेले गए ग्रुप ए मुकाबले में पाकिस्तान की कप्तान फातिमा सना ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था. हालांकि, पाकिस्तान की पूरी टीम केवल 55 रन पर 18.1 ओवर में ऑलआउट हो गई. इसके बाद भारत ने 56 रन के आसान लक्ष्य को नौ ओवर से भी कम समय में तीन विकेट खोकर हासिल कर लिया.

फाइनल में फिर हो सकती है भारत-पाकिस्तान भिड़ंत

अब पाकिस्तान की टीम विमेंस एशिया कप 2026 के दूसरे सेमीफाइनल में शुक्रवार, 11 सितंबर को मौजूदा चैंपियन श्रीलंका से भिड़ेगी. वहीं, भारत पहले सेमीफाइनल में अपना मुकाबला खेलेगा. अगर पाकिस्तान श्रीलंका को हरा देता है और भारत भी अपना सेमीफाइनल जीत जाता है, तो दोनों चिर प्रतिद्वंद्वी टीमों के बीच फाइनल में फिर मुकाबला देखने को मिलेगा. ऐसी स्थिति में भारत और पाकिस्तान 13 सितंबर को दुबई में खिताब के लिए आमने-सामने होंगे.