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‘ट्रॉफी नहीं चाहिए, बस इंडिया को हरा दो…’पाकिस्तानियों की कोच से अजीब अपील, VIDEO

पाकिस्तान ने हांगकांग, चीन को 72 रन से हराकर विमेंस एशिया कप 2026 के सेमीफाइनल में जगह बना ली. जीत के बाद कोच वहाब रियाज से बातचीत के दौरान एक पाकिस्तानी फैन ने कहा कि उसे एशिया कप की ट्रॉफी नहीं, बल्कि भारत के खिलाफ जीत चाहिए.

By: Satyam Sengar | Published: September 8, 2026 4:10:06 PM IST

फैंस की पाकिस्तानी कोच से अजीब अपील.
फैंस की पाकिस्तानी कोच से अजीब अपील.


पाकिस्तान ने सोमवार 7 सितंबर को दुबई में हांगकांग, चीन को 72 रन से हराकर विमेंस एशिया कप 2026 के सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली. ग्रुप ए में यह पाकिस्तान की तीसरी जीत थी. मुकाबला खत्म होने के बाद पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट टीम के हेड कोच वहाब रियाज दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में मौजूद पाकिस्तानी फैंस से मिले और उनके समर्थन के लिए धन्यवाद दिया. इसी दौरान एक फैन ने वहाब रियाज से ऐसी अपील की, जिसने सभी का ध्यान खींच लिया.

फैन ने कहा कि पाकिस्तानी समर्थकों के लिए एशिया कप की ट्रॉफी से ज्यादा जरूरी भारत को हराना है. उसने वहाब रियाज से भारत के खिलाफ जीत के लिए पूरी कोशिश करने की अपील की. फैन ने कहा, “वहाब साहब, इंडिया पर कोशिश करें. वहाब भाई, इंडिया को बीट करना है हमने. हमें ट्रॉफी नहीं चाहिए, इंडिया को हमने हराना है. इंडिया नहीं छोड़ना.” इस बातचीत का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

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भारत से पहले ही हार चुका है पाकिस्तान
पाकिस्तान इस टूर्नामेंट में भारत के खिलाफ एक मुकाबला खेल चुका है और उसमें उसे करारी हार मिली थी. 5 सितंबर को दुबई में खेले गए ग्रुप ए मुकाबले में पाकिस्तान की कप्तान फातिमा सना ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था. हालांकि, पाकिस्तान की पूरी टीम केवल 55 रन पर 18.1 ओवर में ऑलआउट हो गई. इसके बाद भारत ने 56 रन के आसान लक्ष्य को नौ ओवर से भी कम समय में तीन विकेट खोकर हासिल कर लिया.

फाइनल में फिर हो सकती है भारत-पाकिस्तान भिड़ंत
अब पाकिस्तान की टीम विमेंस एशिया कप 2026 के दूसरे सेमीफाइनल में शुक्रवार, 11 सितंबर को मौजूदा चैंपियन श्रीलंका से भिड़ेगी. वहीं, भारत पहले सेमीफाइनल में अपना मुकाबला खेलेगा. अगर पाकिस्तान श्रीलंका को हरा देता है और भारत भी अपना सेमीफाइनल जीत जाता है, तो दोनों चिर प्रतिद्वंद्वी टीमों के बीच फाइनल में फिर मुकाबला देखने को मिलेगा. ऐसी स्थिति में भारत और पाकिस्तान 13 सितंबर को दुबई में खिताब के लिए आमने-सामने होंगे.

Tags: Women Asia Cup
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