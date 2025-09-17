PCB Boycott Speculation: पाकिस्तान का एशिआ कप से हटने का निर्णय आज ? रेफरी पाइक्रॉफ्ट को विश्राम

Pakistan vs UAE: हाथ न मिलाने के विवाद को लेकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने टीम को एशिया कप टूर्नामेंट से हटाने की धमकी दी थी. हालांकि, उस बात की पुष्टि नहीं हुई थी. आज पाकिस्तान निर्णय लेगा कि वह इस टूर्नामेंट में बना रहेगा या नहीं. PCB ने देर रात बयान जारी किया कि वे अभी इस मामले पर विचार कर रहे हैं. आखिर में ये निर्णय पाकिस्तान क्रिकेट के हित को सामने रखते हुए लिया जाएगा.

आज यानी 17 सितंबर को Pakistan vs UAE मैच दुबई में खेला जाएगा. बता दें, इस मैच में एंडी पाइक्रॉफ्ट रेफरी होंगे. पाकिस्तान ने ICC से पाइक्रॉफ्ट को टूर्नामेंट से हटाने की मांग की थी. 14 सितंबर को हुए India vs Pakistan मुकाबले में भारतीय टीम ने पहलगाम हमले के विरोध में पाकिस्तानी टीम से हाथ नहीं मिलाया था. इसको लेकर PCB ने भारतीय खिलाड़ियों के इस व्यवहार को खेल भावना के विरुद्ध बताया था और पाइक्रॉफ्ट पर भारत का पक्ष लेने का इलज़ाम लगाया था.



इसके बाद, मंगलवार रात पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट ने अपनी प्रेस कांफ्रेंस रद्द कर दी थी, जिससे संकेत मिल रहे थे कि पाकिस्तान इस टूर्नामेंट से हट सकता है. बाद में, पाकिस्तान टीम के खिलाडी अभ्यास करते मैदान पर नज़र आए.

Asia Cup 2025: क्या कहते हैं पाकिस्तान और UAE के आंकड़े ? किसके जीतने की ज़्यादा उम्मीद

क्या रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट नहीं होंगे पाकिस्तान UAE मुकाबले में ?

हाथ न मिलाने के विवाद के बाद रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में होने वाले Pak vs UAE मैच के लिए विश्राम देने की संभावना है. PCB के पाइक्रॉफ्ट के हटाने की मांग के बावजूद, ऐसा होना मुश्किल लग रहा है. पीसीबी के एक सूत्र से पता चला, ‘पाकिस्तान टूर्नामेंट में खेलेगा, लेकिन एंडी पाइक्रॉफ्ट UAE के खिलाफ मैच में रेफरी नहीं होंगे. लेकिन इस बात कोई पुष्टि नहीं है कि पाइक्रॉफ्ट पाकिस्तान के बाकी मैचों में रेफरी होंगे या नहीं. एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) की ओर से इस पर कोई जवाब नहीं आया है.

हाथ मिलाने का नियम किसी भी किताब में नहीं

बताते चलें कि क्रिकेट की किसी भी रूल बुक में ऐसा नहीं लिखा है कि मैच के बाद हाथ मिलाना आवश्यक है, बल्कि इसे खेल भावना के रूप में लिया जाता है. बस इसी को ध्यान में रखते हुए खिलाड़ी एक-दूसरे से हाथ मिलाते हैं. BCCI के एक अधिकारी ने कहा, “नियमों में ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि आपको विपक्षी टीम से हाथ मिलाना ही होगा. भारतीय टीम ऐसे देश से हाथ मिलाने के लिए बाध्य नहीं है जिसके साथ संबंध इतने खराब हैं.”

पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर ने Suryakumar Yadav को लाइव शो में कह दिया ‘सूअर’, फैंस हो गए आगबबूला!