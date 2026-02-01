T20 World Cup 2026: पीसीबी ने चली नई चाल…टी20 वर्ल्ड में पाकिस्तान लेगा हिस्सा, लेकिन भारत के खिलाफ मैच का करेगा बहिष्कार; जानें अब आईसीसी लेगा क्या एक्शन?

T20 World Cup: पाकिस्तान 7 फरवरी से 8 मार्च तक भारत और श्रीलंका में होने वाले आगामी T20 वर्ल्ड कप से पीछे नहीं हटेगा, लेकिन टीम 15 फरवरी को कोलंबो में अपने कट्टर प्रतिद्वंद्वी भारत के खिलाफ मैदान पर नहीं उतरेगी. इस फैसले की पुष्टि रविवार शाम को पाकिस्तान सरकार ने देश के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और PCB प्रमुख मोहसिन नकवी के बीच हुई बैठक के बाद की. जब से इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने 20 टीमों के टूर्नामेंट में बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को शामिल किया है, तब से PCB प्रमुख ने वर्ल्ड बॉडी के खिलाफ अपना रुख कड़ा कर लिया है, यह तर्क देते हुए कि बांग्लादेश के साथ अन्याय हुआ है.
भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलेगी पाक टीम
PAKISTAN TO BOYCOTT INDIA GAME IN T20 WORLD CUP 🚨
– Government of Pakistan has granted approval to participate in the T20 World Cup 2026 but not to take field in the match against India on February 15th. Because they all know the results. The fear is unreal !#INDvPAK #PCB pic.twitter.com/DnDzZsW6U0
— coverxthetics (@coverxthetics) February 1, 2026