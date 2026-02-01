Home > क्रिकेट > T20 World Cup 2026: पीसीबी ने चली नई चाल…टी20 वर्ल्ड में पाकिस्तान लेगा हिस्सा, लेकिन भारत के खिलाफ मैच का करेगा बहिष्कार; जानें अब आईसीसी लेगा क्या एक्शन?

T20 World Cup 2026: पीसीबी ने चली नई चाल…टी20 वर्ल्ड में पाकिस्तान लेगा हिस्सा, लेकिन भारत के खिलाफ मैच का करेगा बहिष्कार; जानें अब आईसीसी लेगा क्या एक्शन?

T20 World Cup: पाकिस्तान का बड़ा कदम, भारत के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप मैच का बहिष्कार करने का लिया फैसला.

By: Shubahm Srivastava | Last Updated: February 1, 2026 9:01:29 PM IST

भारत के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप मैच का बहिष्कार करेगा पाकिस्तान
भारत के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप मैच का बहिष्कार करेगा पाकिस्तान


T20 World Cup: पाकिस्तान 7 फरवरी से 8 मार्च तक भारत और श्रीलंका में होने वाले आगामी T20 वर्ल्ड कप से पीछे नहीं हटेगा, लेकिन टीम 15 फरवरी को कोलंबो में अपने कट्टर प्रतिद्वंद्वी भारत के खिलाफ मैदान पर नहीं उतरेगी. इस फैसले की पुष्टि रविवार शाम को पाकिस्तान सरकार ने देश के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और PCB प्रमुख मोहसिन नकवी के बीच हुई बैठक के बाद की. जब से इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने 20 टीमों के टूर्नामेंट में बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को शामिल किया है, तब से PCB प्रमुख ने वर्ल्ड बॉडी के खिलाफ अपना रुख कड़ा कर लिया है, यह तर्क देते हुए कि बांग्लादेश के साथ अन्याय हुआ है.

इस हफ्ते की शुरुआत में, नकवी ने शरीफ से मुलाकात की थी, और तभी उन्होंने घोषणा की थी कि पाकिस्तान की भागीदारी पर अंतिम फैसला शुक्रवार, 30 जनवरी या सोमवार, 2 फरवरी को लिया जाएगा. हालांकि, फैसला एक दिन पहले ही सुना दिया गया, जब कट्टर प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ अहम मैच का बहिष्कार करने का चौंकाने वाला फैसला लिया गया.

भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलेगी पाक टीम

पाकिस्तान सरकार के आधिकारिक X हैंडल ने इस फैसले की घोषणा करते हुए कहा, “इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान की सरकार पाकिस्तान क्रिकेट टीम को ICC वर्ल्ड T20 2026 में भाग लेने की मंजूरी देती है; हालांकि, पाकिस्तान क्रिकेट टीम 15 फरवरी 2026 को भारत के खिलाफ होने वाले मैच में मैदान पर नहीं उतरेगी.”
 
पाकिस्तानी मीडिया में आई खबरों के मुताबिक, नकवी और पाकिस्तानी PM के बीच बैठक भारतीय समयानुसार शाम 6:30 बजे शुरू हुई. इससे पहले, पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप के लिए टीम की जर्सी लॉन्च को भी टाल दिया था, और बताया गया था कि यह इवेंट टूर्नामेंट के 10वें एडिशन में टीम की भागीदारी पर फैसला आने के बाद होगा.
 
पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में भारत, नामीबिया, नीदरलैंड और USA के साथ ग्रुप A में है. सलमान अली आगा की अगुवाई वाली टीम टूर्नामेंट के पहले दिन (7 फरवरी) डच टीम के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेगी.



क्या ICC कोई कार्रवाई करेगा?

अब यह देखना बाकी है कि ICC क्या कार्रवाई करता है, क्योंकि भारत के खिलाफ न खेलने का फैसला टूर्नामेंट के दिशानिर्देशों का साफ उल्लंघन होगा. यह भी ध्यान देने वाली बात है कि चैंपियंस ट्रॉफी से ठीक पहले पाकिस्तान की न्यूट्रल जगहों पर भारत के खिलाफ खेलने की मांग मान ली गई थी, और इसलिए, टीम के पास भारत के खिलाफ खेलने से मना करने का कोई कारण नहीं है.
 
पहले भी टीमों ने कुछ विरोधियों के खिलाफ न खेलने का फैसला किया है, जैसे 2003 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड ने ज़िम्बाब्वे के खिलाफ, लेकिन यह विरोधी टीम की वजह से नहीं, बल्कि मैच की जगह की वजह से था. हालांकि, पाकिस्तान के भारत के खिलाफ खेलने से मना करने का कोई लॉजिकल कारण नहीं है और यह राजनीतिक दखलअंदाजी का मामला है.

T20 World Cup 2026: पीसीबी ने चली नई चाल…टी20 वर्ल्ड में पाकिस्तान लेगा हिस्सा, लेकिन भारत के खिलाफ मैच का करेगा बहिष्कार; जानें अब आईसीसी लेगा क्या एक्शन?

