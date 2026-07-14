Home > क्रिकेट > ‘शोएब अख्तर, मोहम्मद आसिफ भारत में ड्रग्स बेचते थे, फिर आतंकियों को फंड करते थे’ गृह मंत्रालय के पूर्व सचिव का दावा

‘शोएब अख्तर, मोहम्मद आसिफ भारत में ड्रग्स बेचते थे, फिर आतंकियों को फंड करते थे’ गृह मंत्रालय के पूर्व सचिव का दावा

पूर्व गृह मंत्रालय अधिकारी आर.वी.एस. मणि ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कुछ खिलाड़ियों और अधिकारियों पर भारत में ड्रग्स तस्करी के गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने दावा किया कि पूर्व कोच बॉब वूल्मर ने इस मुद्दे पर चिंता जताई थी. लेकिन वह एक होटल में मृत पाए गए थे.

By: Satyam Sengar | Last Updated: July 14, 2026 4:48:17 PM IST

ड्रग्स की तस्कवरी करते थे शोएब अख्तर और मोहम्मद आसिफ.
ड्रग्स की तस्कवरी करते थे शोएब अख्तर और मोहम्मद आसिफ.


गृह मंत्रालय के पूर्व अवर सचिव आर.वी.एस. मणि ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को लेकर बड़ा दावा किया है. उन्होंने कहा कि भारत दौरे पर आने के दौरान पाकिस्तान टीम के कुछ खिलाड़ी और टीम के साथ आए कुछ लोग ड्रग्स की तस्करी करते थे. मणि ने दावा किया कि पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर और मोहम्मद आसिफ का नाम इसमें सबसे आगे था. मणि के मुताबिक, ड्रग्स से कमाए गए पैसे का इस्तेमाल आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने में किया जाता था.

मणि ने अपने बयान में पाकिस्तान के पूर्व कोच बॉब वूल्मर का भी जिक्र किया. उनका कहना है कि वूल्मर ने टीम के अंदर चल रही ड्रग्स तस्करी पर सवाल उठाए थे. लेकिन साल 2007 के विश्व कप में पाकिस्तान के बाहर होने के कुछ समय बाद जमैका के एक होटल में बॉब वूल्मर मृत पाए गए थे. उनकी मौत से क्रिकेट जगत में सनसनी फैल गई थी. पहले इस मामले को हत्या मानकर जांच शुरू हुई, लेकिन बाद में जमैका की जांच एजेंसियों ने इसे नैचुरल डेथ बताया.

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2006 में डोपिंग विवाद में फंसे थे खिलाड़ी

सिर्फ ऐसा ही नहीं था कि ये भारत में ड्रग्स तस्करी करते थे. ये खुद भी ड्रग्स लेते थे. साल 2006 में भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम विवादों में रही थी. आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से पहले शोएब अख्तर और मोहम्मद आसिफ के डोप टेस्ट में प्रतिबंधित स्टेरॉयड नैंड्रोलोन मिलने की पुष्टि हुई थी. उस समय बॉब वूल्मर ने इस पूरे मामले पर निराशा जताई थी. उन्होंने कहा था कि टीम के अंदर हुई जांच के दौरान यह मामला सामने आया था.

दावों पर अब तक कोई आधिकारिक मुहर नहीं

हालांकि, आर.वी.एस. मणि के इन दावों की अब तक किसी सरकारी एजेंसी या अदालत ने पुष्टि नहीं की है. ऐसा कोई आधिकारिक सबूत भी सामने नहीं आया है, जिससे यह साबित हो सके कि पाकिस्तान के खिलाड़ियों का ड्रग्स तस्करी, आतंकवाद की फंडिंग या बॉब वूल्मर की मौत से कोई सीधा संबंध था.

Tags: Shoaib Akhtar
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