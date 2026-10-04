पाकिस्तान की स्टार क्रिकेटर ने संन्यास का ऐलान किया, 34 की उम्र में कहा अलविदा, अब संभालेगी रेफरी की जिम्मेदारी

Kainat Imtiaz Retirement: पाकिस्तान की तेज गेंदबाज कायनात इम्तियाज ने 34 साल की उम्र में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान किया है. करीब 13 साल तक पाकिस्तान महिला टीम का हिस्सा रहीं कायनात अब क्रिकेट से पूरी तरह दूर नहीं होंगी. उन्होंने अपने करियर का अगला अध्याय मैच रेफरी के तौर पर शुरू करने का फैसला किया है. खास बात यह है कि वह अपनी मां सलीमा इम्तियाज के नक्शेकदम पर चलने जा रही हैं.

कायनात ने 2010 से 2023 के बीच पाकिस्तान के लिए 19 वनडे और 16 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले. जनवरी 2023 में अपना आखिरी इंटरनेशनल मुकाबला खेलने के बाद उन्होंने ब्रॉडकास्टर, प्रेजेंटर और कमेंटेटर के रूप में काम किया. हाल ही में उन्होंने कराची में आयोजित पीसीबी नेशनल महिला अंडर-19 टी20 टूर्नामेंट में मैच अधिकारी के रूप में भी जिम्मेदारी निभाई.

मां ने बनाया रास्ता, अब बेटी भी बनेगी मैच अधिकारी

कायनात की मां सलीमा इम्तियाज पाकिस्तान की महिला क्रिकेट में एक खास पहचान रखती हैं. वह आईसीसी इंटरनेशनल डेवलपमेंट पैनल में शामिल होने वाली पहली पाकिस्तानी महिला अंपायर बनी थीं. सलीमा अब तक 9 महिला वनडे और 69 महिला टी20 इंटरनेशनल मैचों में अंपायरिंग कर चुकी हैं. कायनात अब अपनी मां के अनुभव से सीखते हुए मैच रेफरी के रूप में नई शुरुआत करेंगी.

एशियन गेम्स में जीते दो गोल्ड मेडल

कायनात ने पाकिस्तान के लिए वनडे में 134 रन और 10 विकेट, जबकि टी20 इंटरनेशनल में 137 रन और 8 विकेट हासिल किए. वह 2014 और 2018 एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाली पाकिस्तान टीम का हिस्सा थीं. इसके अलावा उन्होंने 2017 वनडे वर्ल्ड कप, 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स और 2022 एशिया कप में भी पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व किया. भारत के खिलाफ उन्होंने 2022 बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में एक टी20 इंटरनेशनल मैच खेला था, जिसमें उन्होंने 2 रन बनाए थे.