पाकिस्तान क्रिकेट में फिक्सिंग! तीसरे टेस्ट से पहले PCB की जांच हुई तेज, रडार पर 2 सीनियर प्लेयर

Pakistan Cricket Team: इंग्लैंड दौरे पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम में विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा है. पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने अचानक 7 खिलाड़ियों को वापस बुला लिया और 2 कोच को भी पद से हटा दिया. अब इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट से पहले मैच फिक्सिंग की खबरें आ रही हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, PCB को मैच फिक्सिंग का शक है, जिसके चलते कई खिलाड़ियों को मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं. हालांकि किन खिलाड़ियों को फोन लिए गए हैं, उसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है. कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि इनमें पाकिस्तान के सीनियर खिलाड़ी जैसे मोहम्मद रिजवान और इमाम उल हक शामिल हैं.

PCB ने शुरू की जांच

PCB के मीडिया डायरेक्टर आमिर मीर ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया, जिससे मैच फिक्सिंग की अटकलों को बढ़ावा मिला. उन्होंने ‘एक्स’ पर लिखा कि अनुशासन और व्यवहार से जुड़ी मीडिया रिपोर्टों के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक आंतरिक अनुशासनात्मक जांच शुरू की है, जिसकी अभी आंतरिक रूप से समीक्षा की जा रही है.

उन्होंने लिखा कि PCB ऐसे मामलों को अपनी मानक प्रक्रिया के अनुसार संभालता है. यह प्रक्रिया PCB के नियमों के तहत की जा रही है, जिससे यह तय किया जा सके कि सभी संबंधित व्यक्तियों पर उचित ध्यान दिया जाए. यह बयान उस समय आया, जब दावा किया जा रहा था कि PCB को इमाम और रिजवान के मोबाइल फोन से डाटा मिला है. बोर्ड ने यह डाटा उनकी गतिविधियों और संपर्कों की जांच के दौरान जुटाया था, जब टीम टेस्ट सीरीज के लिए लंदन में रुकी हुई थी.

इन प्लेयर्स पर लगे आरोप

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, लॉर्ड्स में इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तान को मिली करार हार के बाद टीम के सुरक्षा अधिकारी ने इमाम उल हक और मोहम्मद रिजवान के फोन अपने कब्जे में ले लिए थे. बताया जा रहा है कि उनके फोन का डाटा कथित तौर पर दूसरे डिवाइस में ट्रांसफर किया गया था, जिसके बाद उनके फोन लौटा दिए गए थे. फिलहाल PCB इस मामले में आगे जांच कर रही है.

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प्लेयर्स के मोबाइल फोन जब्त

इस मामले में चल रही जांच के तहत PCB ने कई पाकिस्तानी क्रिकेटरों को मोबाइल फोन जब्त कर लिए हैं. कहा जा रहा है कि तीसरा टेस्ट खत्म होने के बाद ही उनके मोबाइल वापस किए जाएंगे. बता दें कि पाकिस्तानी टीम के लिए इंग्लैंड का यह दौरा काफी निराशाजनक रहा है. पाकिस्तान को शुरुआती 2 मैचों में इंग्लैंड से करारी हार मिली. इसके चलते लॉर्ड्स टेस्ट के बाद PCB ने अचानक 7 खिलाड़ियों को वापस बुला लिया. उनकी जगह ऐसे 7 खिलाड़ियों को इंग्लैंड भेजा गया, जिनमें से 5 ने कभी इंटरनेशनल मैच नहीं खेला है.

पाकिस्तान का अगला मैच कब?

पाकिस्तान की टीम 9 सितंबर को इंग्लैंड के खिलाफ तीसरा टेस्ट खेलने उतरेगी. यह मुकाबला बर्मिंघम के एजबेस्टन मैदान पर खेला जाएगा. इस मुकाबले में पाकिस्तानी टीम जीत हासिल कर सीरीज खत्म करना चाहेगी. वहीं, इंग्लिश टीम की नजरें पाकिस्तान को क्लीन स्वीप करने पर होंगी.