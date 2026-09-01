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जब BCCI ने की PCB जैसी हरकत! रातोंरात बदल दिया था कोचिंग स्टाफ, कप्तान को भी नहीं बताया

Pakistan Cricket Team Controversy: पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट से पहले कोचिंग स्टाफ में बड़ा बदलाव किया है. हेड कोच सरफराज खान और गेंदबाजी कोच उमर गुल को उनके पद से हटा दिया गया है. माइक हेसन को हेड कोच की जिम्मेदारी सौंपी गई है.

By: Ankush Upadhayay | Published: September 1, 2026 2:32:26 PM IST

जब BCCI ने अचानक रातोंरात बदल दिया था भारतीय टीम का सपोर्ट स्टाफ.
जब BCCI ने अचानक रातोंरात बदल दिया था भारतीय टीम का सपोर्ट स्टाफ.


Pakistan Cricket Team Controversy: इस समय पाकिस्तान क्रिकेट में बवाल मचा हुआ है. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इंग्लैंड दौरे के बीच स्क्वाड में अचानक बदलाव कर दिया है. बोर्ड ने टीम के 7 खिलाड़ियों को बाहर कर दिया है. साथ ही हेड कोच और गेंदबाजी कोच को भी हटा दिया गया है. PCB के इस फैसले से पाकिस्तान क्रिकेट में भूचाल मचा हुआ है. इस बीच 12 साल पुरानी घटना की यादें ताजा हो गई हैं, जब BCCI ने रातोंरात अचानक टीम इंडिया का पूरा कोचिंग स्टाफ बदल दिया था. दरअसल, यह घटना साल 2014 की है, जब भारतीय टीम इंग्लैंड दौरे पर गई थी. 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में टीम इंडिया का हालत खराब हो गई थी, जिसके बाद BCCI ने बड़ा बदलाव किया.

BCCI ने बदला था पूरा कोचिंग स्टाफ

इस दौरे पर भारतीय टीम को टेस्ट सीरीज में 1-3 से बुरी हार का सामना करना पड़ा. भारत और इंग्लैंड के बीच पहला मैच ड्रॉ रहा, जिसके बाद अगले मैच में भारतीय टीम ने 95 रनों से जीत दर्ज की. इसके बाद अगले 3 मुकाबलों में भारतीय टीम को लगातार हार का सामना करना पड़ा. द ओवल में खेले गए आखिरी टेस्ट में भारत को पारी और 244 रनों के बड़े अंतर से शर्मनाक हार झेलनी पड़ी. इसके बाद BCCI ने हेड कोच डंकन फ्लेचर और उनके कोचिंग स्टाफ को सफाया कर दिया.

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टेस्ट सीरीज खत्म होने के बाद वनडे सीरीज खेली जानी थी. इस सीरीज से पहले BCCI ने अचानक एक बड़ा फैसला लेते हुए पूरे सपोर्ट स्टाफ को किनारे कर दिया. हेड कोच डंकन फ्लेचर (Duncan Fletcher) को उनके पद से हटाया तो नहीं गया, लेकिन उन्हें पूरी तरह बैकग्राउंड में धकेल दिया गया. BCCI ने भारत के पूर्व कप्तान रवि शास्त्री को रातों-रात टीम का क्रिकेट डायरेक्टर बना दिया और टीम के सारे फैसले लेने के अधिकार दे दिए.

शास्त्री की एंट्री से बदला सपोर्ट स्टाफ

BCCI ने शास्त्री को बड़ी जिम्मेदारी देने के बाद सपोर्ट स्टाफ में भी बदलाव किया. डंकन फ्लेचर के 2 असिस्टेंट यानी फील्डिंग कोच ट्रेवर पेनी और बॉलिंग कोच जो डावेस को उनके पद से हटा दिया गया. उनकी जगह असिस्टेंट कोच के तौर पर संजय बांगर और भरत अरुण को इंग्लैंड भेजा गया. वहीं, आर. श्रीधर को फील्डिंग कोच की जिम्मेदारी सौंपी गई. नतीजा ये रहा कि भारत ने वनडे सीरीज में 3-1 से जीत दर्ज की. इसके बाद रवि शास्त्री की टीम इंडिया में भूमिका बढ़ती गई और 2017 में उन्हें हेड कोच बना दिया गया.

ये भी पढ़ें: पाकिस्तान क्रिकेट में भूचाल! रिजवान-इमाम समेत 7 खिलाड़ी लौटे घर, ‘गली’ क्रिकेटर्स को मिला टेस्ट टीम में मौका!

PCB ने भी लिया ऐसा एक्शन

वैसे तो BCCI ने टेस्ट सीरीज खत्म होने के बाद कोचिंग स्टाफ में बदलाव किया था, लेकिन PCB ने बीच सीरीज में फैसला ले लिया. इंग्लैंड दौरे पर पाकिस्तान के निराशाजनक प्रदर्शन के बाद हेड कोच सरफराज अहमद और गेंदबाजी कोच उमर गुल को पद से हटा दिया गया. सरफराज की जगह माइक हेसन को हेड कोच बनाया गया है, जबकि एश्ले नॉफ्के को गेंदबाजी कोच की जिम्मेदारी सौंपी गई.

Tags: bccieng vs pakRavi Shastri
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