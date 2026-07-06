कभी बाबर, कभी रिजवान, कभी सलमान… पाकिस्तान क्रिकेट में चल रहा बड़ा ‘खेल’, कमीज की तरह बदल रहे कप्तान!

Pakistan Cricket Captaincy: हाल ही में पाकिस्तान क्रिकेट में बड़ा बदलाव हुआ है. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने शान मसूद को हटाकर एक बार फिर टेस्ट टीम की कमान बाबर आजम को सौंप दी है. बाबर आजम को वेस्टइंडीज और इंग्लैंड दौरे के लिए टेस्ट टीम का कप्तान बनाया गया है. बाबर आजम ने साल 2023 वनडे वर्ल्ड कप के बाद तीनों फॉर्मेट में कप्तानी से इस्तीफा दिया था. इसके बाद वनडे और टी20 क्रिकेट में कप्तान के तौर पर वापसी हुई थी, लेकिन टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले हटा दिया गया.

अब एक बार फिर बाबर आजम (Babar Azam) को टेस्ट टीम का कप्तान बनाया गया है. पिछले कुछ सालों से पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान लगातार बदले जा रहे हैं. इससे साफ पता चलता कि है कि पाकिस्तान क्रिकेट में सबकुछ ठीक नहीं चल रहा है. जानें पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान में कब-कब बदले कप्तान…

पाकिस्तान में कब-कब बदले कप्तान?

पाकिस्तान क्रिकेट टीम में कप्तान बदलना कोई बड़ी बात नहीं है. यही वजह है कि एक बार ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान इयान चैपल ने कहा था कि पाकिस्तान क्रिकेट में कप्तान उतनी ही तेजी से बदलते हैं, जितनी तेजी से लोग अपनी कमीज बदलते हैं. इसका साफ उदाहरण पिछले 3 सालों में कई बार देखा गया है.

साल 2019 में बाबर आजम को पहली बार पाकिस्तान टीम की कप्तान बनाया गया. उन्होंने 4 सालों तक यह जिम्मेदारी संभाली, जिसके बाद 2023 वनडे वर्ल्ड कप के बाद कप्तानी छोड़ने का फैसला किया. हालांकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने बाबर आजम को कप्तान बने रहने का प्रस्ताव दिया, लेकिन उन्होंने स्वीकार नहीं किया.

ने बाबर आजम को कप्तान बने रहने का प्रस्ताव दिया, लेकिन उन्होंने स्वीकार नहीं किया. बाबर आजम के कप्तानी छोड़ने के बाद PCB ने शाहीन शाह अफरीदी को टी20 टीम कप्तान बनाया, जबकि शान मसूद को टेस्ट टीम की कमान सौंपी. शाहीन अफरीदी ने सिर्फ एक सीरीज में कप्तानी की, जिसमें न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तान को हार मिली. इसके बाद शाहीन अफरीदी को कप्तानी से हटा दिया गया.

मार्च 2024 में बाबर आजम ने फिर से कप्तान के तौर पर व्हाइट बॉल क्रिकेट में वापसी की. फिर टी20 वर्ल्ड कप 2024 में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद अक्टूबर में उन्होंने कप्तानी छोड़ने का एलान कर दिया.

अक्टूबर 2025 में PCB ने मोहम्मद रिजवान को वनडे टीम का कप्तान बनाया. वहीं, टी20 टीम की कमान सलमान अली आगा को सौंपी गई. हालांकि 2025 के चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान का प्रदर्शन खराब रहा, जिसके चलते मोहम्मद रिजवान को कप्तानी से हटा दिया गया. उनकी जगह शाहीन अफरीदी को वनडे टीम की जिम्मेदारी सौंपी गई. शाहीन अफरीदी मौजूदा समय में पाकिस्तान की वनडे टीम के कप्तान हैं.

अब एक बार फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शान मसूद को हटाकर बाबर आजम को कप्तान सौंप दी है. बाबर आजम वेस्टइंडीज और इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में पाकिस्तान टीम की कमान संभालेंगे.